Красивые открытки с Днем книги на 10 мая и короткие поздравления
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Красивые открытки с Днем книги на 10 мая и короткие поздравления

11:20:185/10/2021Фото: pixabay
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10 мая отмечается праздник всех тех, кто пишет и читает - День книги.

День книги

Сказано видать не зря,
Книга – лучший друг!
Для тебя, и для меня,
И для всех вокруг!
Нам без книги не прожить,
Точно это знаю!
И, поэтому, с днем книг
Всех вас поздравляю!

День книги

Если станет грустно вдруг,
Ты на полку, милый друг,
Загляни, там море книг!
Одну открой, и в тот же миг
Унесешься с нею в дали,
Те, что люди не видали!
Грусть – тоска исчезнет мигом,
Поздравляю всех с днем книги!

День книги

День книг и авторского права,
Сегодня празднуют по праву,
Все те, кто пишет книги эти!
Их любят взрослые и дети,
Романы или приключенья,
Иль сказочные похожденья,
Или стихи, или поэмы,
Читайте на любые темы!

День книги

С днем этим – авторского права,
Мы поздравляем всех по праву,
Того, кто пишет книги нам,
Они близки нашим сердцам!
Пусть будет в жизни вашей много
Добра, успехов, на века,
Книг издается очень много,
И будет ваша жизнь легка!

***

День книги

Источник: pozdravik.ru

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