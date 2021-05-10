Картинки с Днем книги на 10 мая и интересные поздравления в стихах

Дружно, весело, с размахом
Мы с днем книги поздравляем
Тех, кто очень любит книги,
Кто их пишет и читает,
Пусть побольше книжек разных
Пишется и издается,
У читателей на полках
Место пусть для них найдется,
Пусть сюжетов будет много
Фантастических, реальных,
Приключенческих, веселых,
Интересных, идеальных!
Поздравляем тех,
Кто пишет,
Издаёт,
И тех, кто ищет
В книгах
Мудрость и дорогу!
Пусть вам будет
Книжек много!
Буква к букве, слово к слову,
Так рождается строка,
От заглавия к эпилогу
Путь-дорога далека.
Заслужил весь книжный мир
И почет, и славу,
Поздравляю всех с днем книг
И авторского права.
Читатели и авторы,
Мы все — одного круга,
Пусть книга будет навсегда
Нашим лучшим другом.
Повышает настроенье,
Пищу для ума дает,
Книга — это кладезь знаний,
Каждый что-то в ней найдет,
Всех читателей с днем книги
Поздравляем в этот день,
Хорошо, что ежедневно
Книжки вам читать не лень,
Вам желаем самых лучших
Повестей, романов, пьес,
Вы к бумажным фолиантам
Не теряйте интерес!
Источник: pozdravok.ru