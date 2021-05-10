Картинки с Днем книги на 10 мая и интересные поздравления в стихах
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Картинки с Днем книги на 10 мая и интересные поздравления в стихах

6:00:165/10/2021Фото: pixabay
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Для самых читающих и тех, кто пишет - поздравления на 10 мая с Днем книги и открытки.

День книги

Дружно, весело, с размахом
Мы с днем книги поздравляем
Тех, кто очень любит книги,
Кто их пишет и читает,
Пусть побольше книжек разных
Пишется и издается,
У читателей на полках
Место пусть для них найдется,
Пусть сюжетов будет много
Фантастических, реальных,
Приключенческих, веселых,
Интересных, идеальных!

День книги

Поздравляем тех,
Кто пишет,
Издаёт,
И тех, кто ищет
В книгах
Мудрость и дорогу!
Пусть вам будет
Книжек много!

День книги

Буква к букве, слово к слову,
Так рождается строка,
От заглавия к эпилогу
Путь-дорога далека.

Заслужил весь книжный мир
И почет, и славу,
Поздравляю всех с днем книг
И авторского права.

Читатели и авторы,
Мы все — одного круга,
Пусть книга будет навсегда
Нашим лучшим другом.

День книги

Повышает настроенье,
Пищу для ума дает,
Книга — это кладезь знаний,
Каждый что-то в ней найдет,
Всех читателей с днем книги
Поздравляем в этот день,
Хорошо, что ежедневно
Книжки вам читать не лень,
Вам желаем самых лучших
Повестей, романов, пьес,
Вы к бумажным фолиантам
Не теряйте интерес!

День книги

Источник: pozdravok.ru

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