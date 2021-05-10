Радоница 2021: открытки для православных и добрые поздравления на 11 мая
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Радоница 2021: открытки для православных и добрые поздравления на 11 мая

7:26:155/10/2021Фото: bonnycards
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11 мая отмечается самый крупный родительский день - Радоница.

Радоница

Если отсчитать девять дней от Пасхи,
Праздник Радоница к нам подойдёт,
Дай Бог вам всем здоровья богатырского, как в сказке,
Кто в это день родителей помянёт!
Пусть ангел помогает вам невидимой рукою,
И направляет на путь истинный вас,
Достаток в дом путь течет рекою,
Душевное богатство пусть приходит каждый час!

Радоница

Большой семьей на Радоницу мы соберёмся,
Вспомним добрым словом ближних и дальних,
Вспомним юность, в детство на мгновение вернемся,
В родительский дом, у дорог бескрайних!
Туда, где тепло, где детворой босоногой,
По родительскому дому бегали мы славно,
Туда, где любви было много,
Сегодня вспомним о родителях, о самом главном!

Радоница

После Пасхи, ровно на девятый день,
Не держим в себе, об умерших, скорби тень,
Подруга печаль в душу, конечно же, закралась,
Но праздник Радоница – за усопших радость!
Праздник великий – нужно праздновать его,
Пусть на том свете станет умершим светло,
Накроем праздничный стол для них,
И прочитаем для родителей этот стих!

Радоница

День Радоницы – большой и светлый праздник,
Давайте вспомним, кто раньше с нами был,
И не забудем всех, плохих, хороших - разных,
Судьба сложилась так, что кто-то не дожил!
И в этот светлый день память о них помянем,
Дотронемся словами, к душе, глубоко,
Скажем слово тихое, из-за стола встанем,
Пусть будет на том свете им светло!

Радоница

Источник: bonnycards.ru, pozdravik.ru

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