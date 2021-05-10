Дизайнерские открытки с Радоницей 2021 и душевные поздравления на 11 мая

Скорбить о вас мы никогда не перестанем,
Будем помнить сквозь время и года,
В праздник Радоницу молится за вас станем,
В наших сердцах вы останетесь навсегда!
В наших мыслях вы постоянно рядом,
Чувствуем поддержку вашу и тепло,
Чувствуем, как невидимым, но родным взглядом,
В этот мир нам посылаете добро!
Праздник Радоница – день, когда мы поминаем,
Дорогих, но умерших родителей своих,
В жизни мы за них никогда не забываем,
Тихонько, без шума, сегодня помянем их!
Как же не хватает блеска ваших глаз,
До сих пор не верится, что вы от нас ушли,
Горько, больно, тяжело без вас,
Печально, что так рано вы покой нашли!
© https://www.pozdravik.ru/prazdniki/radonica-2
Счастливые моменты жизни в памяти мы бережем,
Сегодня День Радоницы, день поминовения,
Мы на могилку цветов вам принесём,
Мы к вам придём за родительским благословлением!
Протрём на могилке запыленный крест,
Добрым словом помянём, наши родные,
Мы верим, что душа на свете есть,
И ваши души для нас – навеки живые!
Праздник Радоница дарит нам вечный свет,
И сегодня, в этот поминальный час,
Помянем всех, кого с нами рядом нет,
Кто на вечном расстоянии от нас!
И если обижали вас, то не со зла,
И может, не успели что-то важное сказать,
Простите нас, запутались в мирских делах,
Боли и печали полны наши глаза!
Источник: pozdravik.ru