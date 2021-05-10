11 мая - Новолуние-2021: Кто сорвет куш в виде денег и каких правил стоит придерживаться счастливчикам, ответила нумеролог

Новолуние считается периодом усиленного лунного влияния. Многие люди уверены, что Луна может влиять на поведение людей, ведь дни ознаменованные Луной всегда несут что-то приятное и благонесущее. Действительно ли это так и как Луна повлияет на людей в мае 2021? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала нумеролог, хиромант и таролог Юлия Нахтигаль.
Представляет ли опасность новолуние 11 мая?
- Новолуние не несет опасность для каких-то определенных знаков зодиака, так как каждый человек индивидуален и у него в натальной карте могут быть какие-то определенные предостережения, касающиеся только его,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Юлия Нахтигаль.
Как отметила Юлия, люди достигнут успеха не только в новолуние. "Особая удача" будет с 9 мая по 29 мая, но сорвать куш смогут не все знаки зодиака.
- Выигрыши предначертаны "стрельцам, козерогам и рыбам". Но это ведическим знакам зодиака. Для того чтобы узнать свой истинный знак зодиака достаточно вбить в google свою дату рождения, место рождения и время рождения и вы узнаете какой у вас ведический знак зодиака,- заявила эксперт.
В новолуние следует придерживаться особых правил. Например, можно выполнить несколько упражнений по отказу от излишеств. Данные упражнения помогут не только сохранить здоровье, но и обеспечат спокойствие и умиротворенность в период растущей Луны.
- Начиная с 5 мая по 26 мая желательно держать аскезу. Аскезу в идеале лучше держать 21 день, это укрепляет силу воли, а также помогает нам прийти к духовному,- подчеркнула Юлия Нахтигаль.
Напомним, что следующее новолуние произойдет 10 июня в знаке Близнецы. Оно обещает быть непредсказуемым и несущим не самые приятные события.