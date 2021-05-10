11 мая - Новолуние-2021: Кто сорвет куш в виде денег и каких правил стоит придерживаться счастливчикам, ответила нумеролог
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11 мая - Новолуние-2021: Кто сорвет куш в виде денег и каких правил стоит придерживаться счастливчикам, ответила нумеролог

2:00:585/10/2021,Алина БуроваФото: pexels.com
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Луна ознаменовывает новую пору в жизни каждого человека. Повезет только ведическим знакам зодиака. Так кто же они?

Новолуние является особым периодом, которым может кардинально изменить жизнь человека

Новолуние считается периодом усиленного лунного влияния. Многие люди уверены, что Луна может влиять на поведение людей, ведь дни ознаменованные Луной всегда несут что-то приятное и благонесущее. Действительно ли это так и как Луна повлияет на людей в мае 2021? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала нумеролог, хиромант и таролог Юлия Нахтигаль.

Представляет ли опасность новолуние 11 мая?

- Новолуние не несет опасность для каких-то определенных знаков зодиака, так как каждый человек индивидуален и у него в натальной карте могут быть какие-то определенные предостережения, касающиеся только его,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Юлия Нахтигаль.

Как отметила Юлия, люди достигнут успеха не только в новолуние. "Особая удача" будет  с 9 мая по 29 мая, но сорвать куш смогут не все знаки зодиака.

- Выигрыши предначертаны "стрельцам, козерогам и рыбам". Но это ведическим знакам зодиака. Для того чтобы узнать свой истинный знак зодиака достаточно вбить в google свою дату рождения, место рождения и время рождения и вы узнаете какой у вас ведический знак зодиака,- заявила эксперт.

В новолуние следует придерживаться особых правил. Например, можно выполнить несколько упражнений по отказу от излишеств. Данные упражнения помогут не только сохранить здоровье, но и обеспечат спокойствие и умиротворенность в период растущей Луны.

- Начиная с 5 мая по 26 мая желательно держать аскезу. Аскезу в идеале лучше держать 21 день, это укрепляет силу воли, а также помогает нам прийти к духовному,- подчеркнула Юлия Нахтигаль.

Напомним, что следующее новолуние произойдет 10 июня в знаке Близнецы. Оно обещает быть непредсказуемым и несущим не самые приятные события.

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