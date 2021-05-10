Как свою ярость и гнев направить в конструктив

Гнев - это энергия, и когда он выражается положительно, он может убедить любовника или ребенка в том, что они любимы.
Эффективное направление гнева может быть мотивирующим и помочь вам выполнить работу, когда вы устали, пишет yourtango.com.
Тайгер Вудс даже сказал: «Иногда я выхожу из себя специально, чтобы разжечься».
Выражение гнева может быть деструктивным или конструктивнымКогда гнев выражается отрицательно, он может опустошить ребенка любого возраста, особенно когда он очень маленький.
Гнев может разрушить отношения и разрушить ценные вещи. Люди могут причинять боль другим, когда злятся, но часто они причиняют вред себе.
Однако бывают случаи, когда злиться уместно и продуктивно. Но часто сердиться может быть опасно и даже неловко.
Полезно знать разницу и иметь импульсивный контроль, чтобы осуществить выбор. Важнее всего то, как человек действует, когда злится.
Вот как выглядит продуктивное направление гневаСэм заехала в свой гараж после долгого, беспокойного рабочего дня. Выйдя из машины, она услышала, как разбилось стекло.
Она завернула за угол своего дома и увидела разбитое окно гостиной. Ее сын и его друзья замерли на улице. Один из мальчиков ударил бейсбольным мячом через окно.
Сэм была в ярости! В прошлый раз было выбито окно в спальне соседа. Она много раз говорила им тренироваться на школьном дворе поблизости.
Ей хотелось кричать на них и глупо шлепать их!
Сэм знала, что она слишком зла, чтобы иметь дело с мальчиками, и сказала им об этом.
Она отправила сына в его комнату и велела его друзьям идти домой. Она переоделась в джинсы и футболку, вышла на задний двор и нарубила дрова.
Когда она начала резать, ее ярость рассеялась. Она все еще злилась, но не в ярости. Затем она попросила сына помочь ей положить фанеру на разбитое окно.
Позже в тот же вечер она и ее муж сели со своим сыном, чтобы разобраться с проблемой.
Сэм не взорвалась, и она не заблокировала свой гнев. Она позволила своим мышцам делать то, что им нужно, - атаковать.
Но она не нападала на своего сына или его друзей; она напала на лес. Она что-то разрушила и что-то создала одновременно.
Когда люди злятся, их тела накачивают адреналин в кровоток, подготавливая мышцы к борьбе или бегствуИх мускулы настроены действовать, и при этом перерабатывается адреналин. Однако если гнев заблокирован, мышцы не будут делать то, что они делают естественным образом.
Адреналин остается в мышцах, часто вызывая побочные эффекты, такие как дрожь, до тех пор, пока он в конечном итоге не будет обработан. Заблокированный или невыраженный гнев нарастает со временем.
Мозгу и телу нужно как-то с этим справиться.
Некоторые люди взрываются, потому что не могут больше терпеть напряжение. Другие подавляют и подавляют свой гнев, что может привести к физическим и эмоциональным заболеваниям.
Депрессия часто является симптомом подавленного гнева. Ни один из них не является здоровым, и оба могут причинить много вреда.
Нелегко найти дрова для рубки, но есть много других способов конструктивно и продуктивно выразить гнев, например, перекинуть ковер через перила и ударить по нему метлой.
Попробуйте направить свой гнев продуктивно, а не деструктивно, и посмотрите, насколько лучше стали ваши отношения и насколько лучше вы себя чувствуете.