Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 мая 2021 в России и мире

7:40:105/10/2021Фото: pxhere
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 10 мая 2021 года.

креветки
10 мая - День креветок

• День «Доверяйте своей интуиции» (Trust Your Intuition Day)
• День девяти жизней
• Праздник наката
• Всемирный день движения «За здоровье» (World Move for Health Day)
• День памяти преподобного Стефана Печерского, епископа Владимиро-Волынского
• Всемирный день борьбы с меланомой (World Melanoma Day)
• День основания Российской книжной палаты
• Международная неделя коучинга (International Coaching Week)
• Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой (World Lupus Day)
• День матери - Токелау, Самоа
• День матери - Мексика, Гватемала, Сальвадор
• День уборки в комнате (Clean Up Your Room Day) - США
• День детей - Мальдивы
• День креветок (National Shrimp Day) - США
• Праздник цветов - Азербайджан
• День женского обследования (National Women`s Check-Up Day) - США
• День горничных - Япония
• День книги (Tag des Buches) - Германия
• Праздник первой борозды (Royal Ploughing Ceremony) - Таиланд
• День хлебопашца - Таиланд
• День Иерусалима «Йом Йерушалаим» (Yom Yerushalayim) - Израиль
• День печени и лука (National Liver and Onions Day) - США
• День Евангелия (Gospel Day) - Тувалу
• День малого бизнеса (National Small Business Day) - США
• День отмены рабства - Франция
• День Конституции - Микронезия
• День липидов (National Lipid Day) - США
• Праздник первой борозды - Камбоджа
• День банковского работника - Кыргызстан
• День национальной независимости - Румыния
• День штата Вашингтон (National Washington Day) - США
• День гольфа (National Golf Day) - США
• Именины у Семёна, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея, Павла
• Семён Ранопашец (Вешнее Макошье)

Важные события

1706 спущен на воду первый военный корабль, построенный в Адмиралтействе в Петербурге.
1883 указом императора Александра III бело–сине–красные цвета были объявлены национальными цветами России.
1883 в Москве зажглись первые 22 электрических дуговых фонаря.
1887 император Александр III издал указ построить в Москве на Красной площади грандиозные Верхние торговые ряды (нынешний ГУМ).
1904 под Москвой в Кучино основан первый в России Аэродинамический институт Д. П. Рябушинского (14 января 1905 состоялось его официальное открытие).
1906 открылось первое заседание 1–й Государственной Думы России.
1907 П.Столыпин в Госдуме заявил: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
1913 первый полёт самолёта С–9 («Большой Балтийский» или «Гранд») конструктора Игоря Сикорского.
1923 создана первая авиакомпания в Закавказье — АО Закавиа.
1930 образован футбольный клуб «Ростов».
1947 на киностудии «Ленфильм» прошёл общественный просмотр новой кинокартины «Золушка».
1978 в Одессе начались съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя».
2009 В Иркутской области разбился вертолёт. Среди погибших губернатор Игорь Есиповский.
2009 сборная России по хоккею второй год подряд получает звание чемпиона мира, выиграв у Канады со счётом 2:1.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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