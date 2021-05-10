Погода на 10 мая в Бердске: можно ли сегодня сажать картошку? Народные приметы дня
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Погода на 10 мая в Бердске: можно ли сегодня сажать картошку? Народные приметы дня

6:30:365/10/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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10 мая ночью осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +3, +5 С.

Атмосферные явления: Малооблачно, без осадков

Какой будет погода 10 мая в Бердске и Новосибирске. Сегодня, напоминаем, понедельник и он станет последним днем отдыха в затяжные майские каникулы 2021 года.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 10 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:
10 мая ночью осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +3, +5 С.
Днем +16...+18, днем ветер тоже будет дуть северо-восточный 5-10 м\с местами порывы до 15 м\с.

Атмосферные явления: Малооблачно, без осадков.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 10, 11 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.

11 мая 2021 будет днем +18...+23oC. Дождь с грозой.

Какие приметы есть в народе на 10 мая 2021?
Сегодня в народном календаре праздник - Семен Ранопашец.
По вековым традициям в этот день выходили на пашню, пахали и сажали разные злаки. Если же земля была холодной, то временили.
Запрещено петь около полей, чтобы не сгубить урожай и вообще это было грехом.
Если сегодня пойдет дождь, то уродится рожь.
Если вечером туман, то ближайшая неделя будет теплой.
Кучевые облака предвещают заморозки.
Если листья на березе полностью раскрылись – то пора сажать картофель. В Сибири пока еще рано!
Совиные крики накличут плохую погоду.

Какие еще праздники есть 10 мая?
День Иерусалима 2021
День уборки в комнате
День креветок
День девяти жизней
День «Доверяйте своей интуиции»

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