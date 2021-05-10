Подробный гороскоп для каждого знака зодиака с 10 по 16 мая 2021

Ваш гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года здесь с недельным прогнозом для всех знаков зодиака в астрологии.
Что происходит в огромном большом космосе наверху, который так взволновал нас?
Мэй вступает в игру со стилем, и на этой неделе мы все чувствуем себя одновременно нетерпеливо и немного напуганы, пишет https://www.yourtango.com/
Что ж, весь месяц наполнен астрологическими событиями - некоторые еще впереди, а некоторые - вроде тех, что правят на этой неделе - уже здесь, прямо сейчас, в полную силу.
Мы смотрим на Солнце, которое все еще находится в Тельце до 20го числа, когда оно начинает свой переход в Близнецы.
У нас есть новый старт в работе и финансах 11 мая, также известном как Новолуние в Тельце .
Юпитер берет творческий отпуск в Рыбах 13-го числа, а позже мы смотрим на ретроградный Сатурн 23-го числа и сезон затмений, начинающийся 26 мая. Уф!
И поскольку всегда есть место для выходок ретроградного Меркурия , у нас это тоже есть, которое наступит 29 мая. Какой это будет месяц!
Давайте отточим эту информацию и сосредоточимся только на этой конкретной неделе. Что за знаки? Давайте теперь посмотрим.
Гороскоп на неделю 3-9 мая 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Что вы почувствуете больше всего на этой неделе, так это непреодолимое желание участвовать - в чем-то - во всем!
Это ощущение будет похоже на пробуждение или выход из скорлупы - вы хотите выбраться наружу, и ничто не остановит вас.
Вы почувствуете поддержку своих близких, особенно ваш любовный интерес.
Вы воспользуетесь этим как подпиткой для своей уверенности , и вы поднимете эту смелость и наглость на новый уровень, занявшись чем-то грандиозным - чем-то, что, по вашему мнению, нужно именно вам, и только вам.
Амбиции - это слово недели, и ваше здоровье и хорошее отношение могут только сделать это успешным. Вы будете приветствовать дополнительную помощь, и вы тоже ее получите.
Телец (20 апреля - 20 мая)
На этой неделе вы обнаружите, что вы не можете определиться ни с чем, главным образом потому, что продолжаете менять свое мнение.
Вы просто не можете сделать выбор, и хотя это может свести с ума других людей, вы чувствуете, что имеете право делать свой собственный выбор - в своем собственном темпе.
Вас также могут неправильно понять на этой неделе , поскольку кто-то в вашей жизни намеренно неверно истолкует ваши слова просто потому, что они настроены на драку.
Дело в том, что вы уже усвоили этот урок, поэтому люди, которые намереваются возиться с вашей головой, действительно не заходят слишком далеко.
Вы повзрослели в этом отделе, а значит, вы уверены в своем выборе времени, темпа и принятия решений.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Одна из вещей, из-за которой вы себя били, - это идея цели; у тебя есть одна? А если нет, то действительно ли так важно называть что-то столь же огромное - и ограничивающее - так называемой «целью»?
Эта неделя принесет вам ясность - вы знаете, что у вас есть чувство направления, и, хотя вы быстро меняете свое мнение, вы всегда склонны учиться - даже на своем неправильном выборе.
На этой неделе вас охватит мысль о том, что все, во что вы верите прямо сейчас - все ваши действия, мысли и планы - это именно то, чем вы должны заниматься сейчас.
Это забавное осознание: ваша цель не может быть названа, потому что вы не можете быть ограничены, и поэтому ваша цель - существовать, счастливо, как вы есть, делая то, что можете делать только вы, Близнецы.
Рак (21 июня - 22 июля)Итак, вы все еще чувствуете эмоциональную привязанность к чему-то (или кому-то), от чего вы думали, что отпустите.
Это действительно касается и вас, и вы начинаете чувствовать себя виноватым за то, что ведете себя так глупо; Вы знаете, что становитесь сильнее, но на этой неделе вы не можете не вернуться обратно в деревню памяти и все, что она содержит для вас.
Самая большая проблема здесь в том, что все это негативно - и его также не существует, кроме как в укромных уголках вашего разума.
Итак, вы держитесь за идеи, которых больше не существует, и превращаете этот призрак прошлого в каждую минуту своей жизни в настоящем.
Это нечестно по отношению к тебе. Что для вас важно сделать на этой неделе, так это представить себе точку отсечения для всей вашей ностальгии.
Думайте об этих старых воспоминаниях как о сладострастии, как о конфетах: вы берете немного, смакуете (зная, насколько это плохо для вас), а затем продолжаете.
Лев (23 июля - 22 августа)На этой неделе, Лео, вы придете к выводу, что если вы хотите, чтобы что-то было сделано, вам лучше сделать это самому.
Дело не в том, что другие не прошли за вас, и не в том, чтобы ожидать, что другие выполнят работу - дело в знании того, что у вас есть определенные спецификации, которые только вы можете воплотить.
Фактически, вся эта неделя для вас. Вы поймете, что никто не делает это лучше вас, и это потому, что вы одновременно и клиент, и производитель; Вы тот, кто требует, и вы тот, кто проходит через это - так почему бы не потратить эту энергию на себя, свои собственные проекты?
Тебе всегда доступна помощь, Лео, на тот случай, если ты захочешь пролить свет на батраков, которые сосуществуют с тобой в твоем мире.
Дева (23 августа - 22 сентября)На этой неделе мы можем поговорить о большом сюрпризе , Дева, о том, как все тебя ждут - и хотя ты не из тех, кто любит и не обожает БОЛЬШИЕ перемены, тебе, возможно, захочется привыкнуть к тому, что грядет, потому что это только больше и со временем становится все больше и больше.
Скорее всего, это финансовый поворот событий к лучшему, и кто противится подобному? Не ты, Дева.
Мы ищем окупаемость инвестиций или наследство, которое наконец-то стало вам доступно.
Что действительно хорошо здесь, так это то, что ваша личная жизнь также находится в отличной форме - это означает, что если вы являетесь партнером, ожидаете огромной любви и поддержки, а если вы одиноки и ищете - это неделя, где вы встречаетесь с кем-то качественным и уважать.
Весы (23 сентября - 22 октября)Творчество - это призвание на неделю, и это нормально, потому что это ваше призвание в целом. Настоящее чувство свежести и обновления - часть вашей судьбы на неделю , и вы никогда не отказываетесь от музы.
Возможно, вас тянет к путешествиям - или к планам путешествий на будущее. Точно так же вы можете столкнуться с непреодолимой потребностью создать что-то визуальное - картину или что-то связанное с поделками.
Вам точно не будет скучно, потому что вы просто не можете сделать то, что не заставит вас задуматься о грандиозном приключении.
Вы избавитесь от старого и будете рады новому, так что освободите место в своем свободном пространстве для идеи делать то, чего вы никогда раньше не делали.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Все мы знаем, что вам нравится быть во власти - и никому не нравится быть там больше, чем вам.
Тем не менее, эта неделя больше посвящена тому, чтобы отступить и наверстать упущенное, чтобы вы действительно смогли удержать всю силу, о которой мечтаете. Что вам нужно, так это безопасное умственное пространство, чтобы вы могли все обдумать.
Это означает, что вам нужно очистить голову от беспорядка, чтобы вы могли внести в нее все новые яркие идеи, которые у вас есть.
Еще одна отличная идея для вас на этой неделе - упражнения. Ваш умственный мир напрямую связан с вашим физическим здоровьем, и если вы хотите воплотить в жизнь некоторые из этих выдающихся идей Скорпиона, вам нужно быть в хорошей физической форме.
Выйдите на улицу, подышите воздухом и совершите длинную (хотя и наполненную) прогулку.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Это вполне может превратиться в неделю благодарности, Стрелец.
Что произойдет, это своего рода тревожный сигнал, который подразумевает, что вы внезапно поймете, насколько хорошо у вас это есть.
Вы можете почувствовать укол вины здесь или там, когда поймете, как много вы использовали в своих интересах и сколько всего произошло на вашем пути с такой легкостью.
Это замечательно, и у вас есть прекрасная жизнь, чтобы жить - и эта неделя встряхнет вашу память с точки зрения того, насколько вам повезло, что вы просто оказались здесь, на Земле.
В то время как ваше первоначальное ощущение оторванности может вызывать неприятные ощущения, вы медленно, но верно восстановите свой дух и вернетесь к своему делу - быть потрясающим, творческим и независимым Стрельцом, которым вы являетесь.
Козерог (22 декабря - 19 января)Вы потратили слишком много времени на работу и зарабатывание денег , и, возможно, начинаете забывать о существовании других вещей в жизни.
Что ж, эта неделя может предоставить вам напоминание - в виде любимого человека, который серьезно хочет вашего внимания и утверждает, что вы полностью о нем забыли.
Вот как это работает, Козерог; на самом деле нам нужно показать людям, что мы их любим, и если мы этого не делаем, они автоматически не предполагают, что все в порядке, просто потому, что они должны поверить вам на слово.
Другими словами, не звоните в свою любовь; выражайте это реальными словами реальным людям и не таите в себе страх, что если вы проводите слишком много времени, чувствуя любовь - или хорошее самочувствие, в целом, это отнимет у вас от бизнеса.
Тебе нужно найти способ разделить разницу, Кэп - в этой жизни есть место и для любви, и для зарабатывания денег.
Водолей (20 января - 18 февраля)Вы - один из получателей благословений недели, и ваши дары проявятся в виде идей, над которыми нужно работать.
Я говорю о творчестве, да, и тех идеях, которые вы бредете в голове: пора воплотить их в реальность.
Если вы были заинтересованы в написании книги или создании группы на Meetup , это неделя, когда у вас есть золотая середина, и все, что вы прикладываете к себе, имеет тенденцию возвращать вам именно то, что вы от этого хотите. Почему так важно отнестись к этому серьезно?
Потому что такие времена - на этой неделе для вас, Водолей - они недолговечны.
У вас здесь хорошая неделя - примите участие, поиграйте в лотерею, напишите это великое произведение, займитесь масляной живописью - это все вы, и, к счастью, по крайней мере на этой неделе, это все ваше.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Возможно, настало время отпустить потребность привлекать внимание ко всем неправильным вещам и попытаться перенаправить внимание других на то, что вы можете сделать и чего достичь.
Правильно, Рыбы - вы не хотите, чтобы вас называли Королевской вечеринкой Pity Party - вы хотите, чтобы люди признавали вас за вашу доброту и сострадание, ваше великое воображение и вашу способность помогать другим.
Потратьте неделю на то, чтобы вспомнить, кто вы, и перестаньте делать из себя меньше, чем вы есть. Вы унижаете себя уже несколько недель - в этом нет необходимости, и это пустая трата времени.
Время дорого, как и жизнь, поэтому прими свой дар, называемый жизнью, и снова начни верить в себя. Больше никакой вечеринки жалости, никакого «Я не могу».
«Я не могу» стало вашей мантрой, и это просто ниже вас.
Поднимитесь и встаньте вместе с остальными блестящими и любимыми Рыбами мира. Покажи нам все, из чего ты сделан!