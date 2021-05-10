Утренняя магнитная буря 10 мая 2021: с 11 мая многодневный геоудар ожидает метеопатов

10 мая 2021 года последний относительно спокойный день перед мощной геомагнитной бурей, которая начнется 11 мая и продлится ориентировочно пять суток. Жесткий геомагнитный шторм прогнозируется на 13 и 14 мая, сила колебаний магнитного поля Земли ожидается до 7 баллов по данным Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца - ведущего российского центра изучения солнечной активности. Сегодня одним из направлений исследований ученых Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца является поиск механизмов образования и ускорения солнечного ветра. Известно, что именно он является причиной магнитных бурь в магнитосфере Земли. Вырываясь с поверхности пятен на Солнце, поток заряженных частиц достигает атмосферы нашей планеты и вызывает сильные хаотические изменения характеристик магнитосферы Земли.
Земляне, которые очень чутко чувствуют изменения окружающей среды, чувствуют ухудшение самочувствия. Более того, магнитная буря осложняет процесс реабилитации после серьезных болезней и сложных операций. А продолжительный магнитный шторм действует на нервную систему абсолютно здоровых людей, особенно задевая детей и беременных женщин.
10 мая 2021 года ожидается магнитная буря ранним утром - с 3 до 6 часов утра. Многие увидят во сне кошмары и проснутся с головной болью, с болью в суставах. Это касается и молодых - из=за малоподвижного образа жизни обострения суставной боли сильно помолодели. В течение дня сила колебаний магнитного поля не превысит 2-3 баллов, поскольку резких увеличений амплитуды колебаний магнитосферы не предвидится, то можно сказать, что 10 мая пройдет для метеозависимых людей относительно спокойно.
Что может случиться со здоровьем метеозависимых людей во время ближайшего геомагнитного шторма:
- Сильные скачки давления, боли в сердце, аритмия, увеличение пульса.
- Головные боли, мигрени, давящая боль в затылке.
- Нервные срывы, расстройства психики, приступы агрессивности или напротив апатии и безразличия.
- Боли в суставах и спине.
- Повышенная утомляемость, рассеянность, общая слабость.
Как переживают магнитную бурю наши читатели и что они предпринимают для того, чтобы легче переживать “качку” в магнитосфере Земли:
Виктор Федорович, 64 года:
- Давление растет и болит голова, обостряется астма, дышу с трудом. Помогают лекарства, делаю гимнастику несложную, стараюсь гулять больше, делаю дыхательные упражнения. Отвлекаюсь от болезней - читаю, смотрю сериалы.
Илона Сергеевна, 52 года:
- Сердце болит, голова кружится, спать очень хочу, хотя стараюсь спать побольше, падает давление. Помогает кофе по утрам, стараюсь принять душ, обливаю ноги холодной водой, двигаюсь больше.
Ольга Ивановна, 55 лет:
- Давление скачет, болят ноги, спина, устаю сильно от самых простых дел, всё время хочется прилечь. Помогает лекарство, больше ничего. Лучше, если выезжаю на природу, легче дышится и не болит голова.