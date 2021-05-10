Полный провал: Не зажглась "Свеча памяти" в Бердске 8 мая 2021 года в честь Дня Победы
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Полный провал: Не зажглась "Свеча памяти" в Бердске 8 мая 2021 года в честь Дня Победы

11:24:355/10/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Светились окна, но никто не подошел к окну со свечой или телефоном.

свеча
Акция "Свеча памяти" была заявлена на 8 мая 2021 года

Городская акция «Свеча памяти» была заявлена в Бердске 8 мая 2021 года в 22 часа. Планировалось, что в 22 часа жители Бердска зажгут свечу на окне своего дома в память о погибших в боях Великой Отечественной войны. Вместо реальной свечи можно было зажечь фонарик на своем смартфоне или изображение горящей свечи. Акция планировалась как молодежная, в целях мероприятия указано "формирование духовно-нравственного потенциала молодежи".

В 22 часа 8 мая «Курьер. Среда. Бердск» в центре Бердска не увидел в окнах жителей города ни одной свечи. Обычный вечер в домах на улице Ленина и Горького. Светились окна, но никто не подошел к окну со свечой или телефоном.
На всех городских мероприятиях люди собираются уже давно, коронавирус не помеха. Возможно, стоит проводить и акцию «Свеча памяти» на Монументе Славы.

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