Автобусы на Радоницу 11 мая 2021 довезут до кладбища в Бердске: Узнайте график движения

В 2021 году жителям Бердска разрешили посетить могилы своих родных на городском кладбище в Радоницу. Напомним, что Родительский день в этом году приходится на 11 мая. Его православные отмечают на 9 день после Пасхи. Первый поминальный день специально установлен РПЦ для поминовения усопших на кладбище.
В Бердске, несмотря на ограничительные меры, в 2021 году запланировали дополнительные автобусы до кладбища в Радоницу. В прошлом году, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за жесткого карантина бердское кладбище в Родительский день было закрыто для посещений. Разрешалось только хоронить. На 11 мая 2021 уже составлен график движения автобусов.
- В Родительский день до территории кладбища от вокзала перевозить пассажиров будут 7 автобусов с интервалом 8 минут и 4 автобуса из Микрорайона (от остановки «Черемушки» - прим. ред.) с интервалом 15 минут, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела бердской мэрии Надежда Нятина.
Руководитель Бердского ПАТП Елена Бороздина заявила, что в муниципальных автобусах, курсирующих до кладбища, будут действовать льготы. Кроме того, она напомнила о необходимости соблюдать масочный режим, поскольку эту ограничительную меру губернатор Новосибирской области продлил до 30 мая 2021 года.
Мэр Бердска Евгений Шестернин распорядился до конца майских праздников привести в порядок кладбищенскую дорогу, сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск».
По православной традиции, поминать усопших на кладбище следует после утренней службы в храме. Если не удалось убраться на могилах родных и близких заранее, делают это на Радоницу. В этот день запрещено устраивать на кладбище поминальные обеды с алкоголем. И следует помнить, что Родительский день не является траурным. Нужно помолиться за усопших и порадоваться, что их души уже пребывают в лучшем мире.