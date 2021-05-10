В Бердске стало известно истинное число оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в 2021 году

На сегодняшний день, 10 мая 2021 года, в Бердске проживают 19 участников и ветеранов войны, 5 приравненных к ним, 11 узников фашистских концлагерей и 8 блокадников — всего 43 человека. Напомним, в этом году были поздравлены 44 человека, но в конце апреля умерла одна бердчанка.
Напомним, Час Памяти 9 мая 2021 года на монументе Славы в Бердске был посвящен фронтовикам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда, детям войны, тем, кто свято хранит в своем сердце и передает своим детям и внукам память о жестоком военном времени и великой Победе.
9 мая 2021 года, через 76 лет после окончания войны медаль отца вручили живущей в Бердске дочери героя Галине Никитиной. Стрелок 5 стрелковой роты красноармеец Сметанин Василий Арсентьевич, 1910 года рождения, награжден приказом командира 715 стрелкового полка от 14 сентября 1944 года награжден медалью "За Отвагу". В бою за высоту 10 сентября 1944 года, будучи связным у командира взвода, он бесперебойно доставлял все приказы командирам отделений. Погиб через три дня, 13 сентября 1944 года, в очередном бою.
19 ветеранов Великой Отечественной осталось в живых в Бердске. Двое сегодня мужественно простояли весь час памяти на ногах, не присели ни на минуту. Назовем героев, которым и посвящен это день - Николай Петрович Живодеров, 1926 года рождения, и Иван Федорович Амосенко, 1930 года.
Вместе со своими детьми они возложили цветы к Вечному огню. На монумент Славы в Бердске пришло много людей. Семьи с детьми, бабушки и дедушки - дети войны, молодежь. Много было в этом году молодых людей с цветами, с портретами своих героев войны. Состоялся своего рода несанкционированный "Бессмертный полк", который в 2021 году проходит онлайн.