Глава омского минздрава Александр Мураховский пропал в лесу. Он - третий лечащий врач Навального, с которым происходит несчастье

В Большеуковском районе Омской области третий день продолжаются поиски пропавшего без вести министра здравоохранения региона Александра Мураховского. К его поискам уже подключилась Росгвардия, охотинспекторы и волонтерские объединения, активно используется авиатехника, однако найти пока удалось только квадроцикл. Поиски усложняются наличием в районе большого количества болот, а местные жители сообщают, что видели неподалеку медведей.
До назначения на должность Мураховский возглавлял омскую больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), в которую был госпитализирован Алексей Навальный, после экстренной посадки самолета, в котором ему стало плохо. За последние полгода это уже третий медработник оттуда, с которым случается что-то нехорошее — весной два врача умерли из-за проблем со здоровьем.
Что произошло
По данным Омского областного управления МВД, в четверг, 7 мая, около 16 часов, Александр Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотбазы близ деревни Поспелово. О пропаже его друзья сообщили в полицию только на следующий день, 8 мая, когда не дождались товарища с прогулки и не смогли отыскать его самостоятельно.
В районе поисков развернут оперативный штаб, задействован личный состав местного пункта полиции, также поисками занимаются сотрудники МЧС, охотинспекторы, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и управление Росгвардии региона. Последнее, по данным местных СМИ, предоставило для поисков спецтехнику высокой проходимости — поиски проходят в заболоченной местности. Также задействованы дроны и вертолет.
- В результате поисковых мероприятий сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются, - сообщает пресс-служба УМВД по Омской области в воскресенье, 9 мая.
Кроме того, по информации телеграм-канала LIFE SHOT, неподалеку от места поисков заметили несколько медведей. Охотники предупреждают, что в это время года звери могут быть особенно опасны — у них начинается брачный сезон и они активно бегают по лесам.
В ночь на 10 мая телеграм-канал «Открытые медиа», ссылаясь на неназванного волонтера «Лиза Алерт» сообщил, что было найдено тело Мураховского. Эту информацию опровергли в региональной полиции. Позднее опровержение выпустил и сам телеграм-канал, уточнив что источник перепутал главу омского минздрава с его тезкой, Александром Мураховским, недавно пропавшим в Москве.
Кто такой пропавший
Главой министерства здравоохранения 49-летний Александр Мураховский был назначен в ноябре 2020 года. Ранее он с 2018 года работал в должности главврача БСМП-1, которая прославилась на весь мир, после того как 20 августа 2020 года туда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный. Напомним, политическому деятелю стало плохо в самолете из Томска, из-за чего экипаж совершил экстренную посадку. После этого Навального вывезли из Омска в Берлин, где врачи клиники «Шарите» сообщили что нашли у него признаки отравления веществом из группы «Новичок». Омские врачи, в свою очередь, утверждали что симптомов отравления нет.
В октябре 2020 года Мураховский также был назначен, по совместительству, и.о. главврача омской ГКБ № 1 им. Кабанова. Кроме того, он был депутатом омского горсовета от фракции «Единая Россия», однако сдал мандат, после назначения на должность министра.
Примечательно, что Александр Мураховский стал уже третьим медиком из БСМП-1, с которым в 2021 году происходит несчастье. В феврале заместитель главврача больницы, анестезиолог Сергей Максимишин скончался в возрасте 55 лет от сердечного приступа. Во время госпитализации Навального он участвовал в его реанимации. Спустя месяц, в марте, погиб 62-летний заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Официальная причина смерти — последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 ода.