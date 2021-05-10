Это полное дно: если пойти на прием в ЦГБ или попасть туда в отделение!

Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Просто гость:
Да жопа полная, не знаю, как правильно, первый раз в жизни начать писать не про ЖКХ, а про то что тебя "трахнуло по жизни". Хотел предварительно отблагодарить людей, которые меня классно прооперировали, отдельное огромное спасибо хирургу и тем, кто обеспечил наркоз, тем кто ухаживал за мной после операции. Не буду называть фамилии, боюсь за дальнейший мой текст. Так вот. Слава господи, что мне разрешили уехать до дому (как можно спать на этих матрасах без обезболивающих) и бедные соседи терпящие мой храп. Так вот, я дома в бондаже (доктор, еще раз спасибо за совет по бандажу). Короче 29.04 моя женушка говорит, что у нее шишка образовалась на груди, мы бегом в нашу "любимую" больницу. Так вот, оказывается, у нас ничего не работает, а если работает, то врача нет, и расшифровать некому. Мы, конечно, решили все вопросы и, слава господи, у жены ничего не обнаружили. Вопрос первый: не касаюсь экстренной медицины, у Вас не возникает вопроса, мы что остаемся без бесплатной медицины, а ну да в Бердске практически ноль, участковых врачей, чтобы к нему попасть, надо заранее записаться, а потом прийти ко времени 17-35 и обнаружить, что запись идет через 15 мин, а в 17-35 приняли только 2-го пациента с 13-00 дня и соответственно, просидев до 20-00 уйти домой, 20-00 зашел записанный на 14-00 и, как оказалась, на приеме фельдшер, а терапевтов практически ноль, а те, кто остались, либо пенсионного или предпенсионного возраста, которым бежать некуда, узких специалистов я вообще молчу(?). Аппаратура, купленная или поставленная в поликлиники не работает, либо не может быть освоена по старости (тупости) специалистами. Закрыли детское инфекционное отделение (стационар), зато срочно нам требуется отделение онкологии (причем самое современное), да простят меня люди, больные раком. А, ну да, наконец -то снесли тополя на К.Маркса, построили колясочную во всю стену, облагородили пространство возле помойки, установили цепи с номерами работников возле контейнеров, но нормальной парковки как не было так и нет. По Ушакова высадили кедры ( это же намного городу нужнее). Еще ходят слухи про детскую площадку возле поликлиники и стационара, это извините, полное дно, врачей ноль, зато больные дети (с поносом, отравлением, тубиком, корью и т.д. играют на детской площадке инфекционного отделения) - прямо под окном главврача Не могу никак понять, про областное начальство молчу, а местным, что просто наплевать, а завтра у Вас что-то случиться, Вы же привыкли что Вас впереди планеты всей, а дальше как? А ну да если что-то случиться у вас, наш/ваш главврач быстро пристроит в лучшую клинику Новосиба (1 клиническая), не зря же столько лет там отпахала?