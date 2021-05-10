Когда сажать баклажаны в мае и июне 2021: подготовка рассады к теплице и открытому грунту, удачные дни

Решили вырастить на своём участке баклажаны? Начинать стоит с выбора семян. В Сибири предпочтение отдается устойчивым к холоду сортам с коротким сроком созревания: «Щелкунчик», «Робин Гуд», «Фиолетовое чудо», «Король Севера», «Карликовый ранний» …
Но и этим баклажанам для плодоношения требуется от 105 до 140 световых дней с минимальной продолжительностью 12 часов и температура +20..+30°C.
Обеспечить такие условия в Сибири сложно, поэтому культуру сажают на рассаду в марте, а в мае-июне высаживают в теплицу или грунт.
Если идея заняться выращиванием фиолетовых пришла вам в голову только сейчас, рассаду придётся купить на рынке или в специализированном магазине.
Как выбрать рассаду баклажан и на что в первую очередь следует обратить внимание?
Идеальный возраст рассады – 50 дней, а не 70, как уверяют некоторые садоводы. Чем старше саженцы, тем более сильный шок они испытывают пре пересадке.
Баклажаны обладают очень чувствительной корневой системой, поэтому отдавайте предпочтение растениям в торфяных стаканчиках. Такая рассада помещается в лунку вместе с ёмкостью, в которой растёт. Корни саженца не травмируются, а стаканчик, растворяется при поливе, становясь удобрением и подпитывая баклажан.
Стебель у здоровой рассады от 0,5 см в диаметре.
Высота саженца 20-25 см.
На стебле 7-8 листьев, видны зарождающиеся придаточные побеги.
Отлично, если есть цветы.
В лунном календаре 2021 года благоприятные для высадки баклажанов в теплицу дни – 20, 21, 22, 24, 25 мая, для высадки в грунт – 2, 3, 4, 7, 8 июня. Пусть вас не смущает тот факт, что с 20 по 22 мая Луна находится в созвездии Девы. Малоплодородная Дева покровительствует баклажанам. А вот на полную Луну, 26 мая, сажать баклажаны не стоит, даже несмотря на плодородность Скорпиона, в котором будет находиться светило.
Почва – очень важное условие для получения урожая. Баклажаны любят органику. В идеале – 50% земли и 50% компоста или 2-летнего навоза. В продолжении всего лета можно проводить мульчирование травой: траву из газонокосилки слегка высушивают и раскладывают под кусты. Полив производят прямо на траву.
Свет и воздух – ещё два важных требования. Баклажаны светолюбивы и не выносят закрытых парников. Если вы высаживаете их в теплицу, обеспечьте постоянный приток воздуха, оставляйте открытой одну дверь даже ночью.
Полив баклажанов осуществляют только под корень. Вода должна быть теплой. Почва должна быть всегда увлажнённой, но при избытке влаги корни начинают гнить, а при её недостатке осыпаются цветы и завязи.
Формирование куста. В этом вопросе садоводы расходятся: одни считают, что баклажан должен расти, как растёт, другие – оставляют 2-3 стебля с 2-3 завязями, остальное удаляют. И те, и другие хвалятся отличным урожаем, выставляя фото в интернете.
Наверное, всё зависит от сорта, высоты и силы куста. Если ваш баклажан способен удержать 8-9 плодов, отлично! Если кустик слаб, он просто сломится под их тяжестью. Такому растению можно помочь, срезав лишние побеги и завязи.