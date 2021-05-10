В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадали 14 палестинцев

Во время стычек с израильской полицией ночью на 10 мая пострадали минимум 14 палестинцев, они получили ранения. Это произошло в Восточном Иерусалиме, соoбщают «РИА Новости».
Противостояние с полицейскими произошло в районах Баб аль-Амуд и Шейх Джаррах. Четверо пострадавших были госпитализированы
Конфликт палестинцев и полиции Израиля начался в Восточном Иерусалиме с наступлением главного праздника мусульман – Рамадана, который начался 13 апреля.
Напомним, в ночь на 9 мая в столкновениях палестинцев со стражами порядка пострадали 80 человек, сообщает Красный Полумесяц в Иерусалиме. Всего за последнее время ранеными оказались около 300 граждан Палестины.
Уточним, что 10 мая пройдет заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по поводу
обсуждения ситуации в Восточном Иерусалиме.