Тело школьницы нашли в сливном колодце под Новосибирском
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Top Games Online for FreeTop Games Online for FreePlay Easily on Yandex.Games. Over 4000 Games. No Installations or Downloads!Play Easily on Yandex.Games. Over 4000 Games. No Installations or Downloads!Play Easily on Yandex.Games. Over 4000 Games. No Installations or Downloads!ArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesБольше на yandex.comЯндекс.Директ18+;Скрыть объявление

Тело школьницы нашли в сливном колодце под Новосибирском

12:21:355/10/2021Фото: pixabay.com
0

Тело девушки обнаружили на дачном участке, на котором проживали её родственники.

Она поскользнулась и упала в колодец

В Новосибирской области на станции Дупленская Коченевского района в сливном колодце 6 мая нашли тело 16-летней школьницы.

По предварительной информации, она поскользнулась и упала в колодец на участке, принадлежащем её родственникам.

- Сливная яма была сооружена из автомобильных покрышек. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. Предварительная причина смерти — утопление, — сообщили в правоохранительных органах.

Спасти девушку не удалось. Её тело обнаружили через полчаса после инцидента. Доследственная проверка происшествия продолжается.

falseНа удаленке можно хорошо заработатьНа удаленке можно хорошо заработатьБесплатно обучаем денежной удаленной профессии в кризис. Используй этот шанс! 18+Бесплатно обучаем денежной удаленной профессии в кризис. Используй этот шанс! 18+Бесплатно обучаем денежной удаленной профессии в кризис. Используй этот шанс! 18+Больше на anticrysis-profi.ruЯндекс.Директ;Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьновосибирская областьколодецшкольница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сочувствуем!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Тело школьницы нашли в сливном колодце под Новосибирском
    12:21:35 5/10/2021
    Тело школьницы нашли в сливном колодце под Новосибирском
    В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадали 14 палестинцев
    11:56:45 5/10/2021
    В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадали 14 палестинцев
    Коронавирус в Бердске: Стали известны данные о новых зараженных за сутки на 10 мая 2021
    11:46:19 5/10/2021
    Коронавирус в Бердске: Стали известны данные о новых зараженных за сутки на 10 мая 2021
    БердскАвтобусы на Радоницу 11 мая 2021 довезут до кладбища в Бердске: Узнайте график движения
    11:35:24 5/10/2021
    Автобусы на Радоницу 11 мая 2021 довезут до кладбища в Бердске: Узнайте график движения
    Дверями лифта зажало грудничка в коляске. Младенец погиб
    11:22:17 5/10/2021
    Дверями лифта зажало грудничка в коляске. Младенец погиб
    Красивые открытки с Днем книги на 10 мая и короткие поздравления
    11:20:18 5/10/2021
    Красивые открытки с Днем книги на 10 мая и короткие поздравления
    БердскПособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021
    11:11:41 5/10/2021
    Пособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021
    Завтра, 11 мая 2021, россияне выходят на работу после десяти майских дней отдыха
    11:07:05 5/10/2021
    Завтра, 11 мая 2021, россияне выходят на работу после десяти майских дней отдыха
    Лукашенко придумал, кому передаст власть после смерти
    10:37:41 5/10/2021
    Лукашенко придумал, кому передаст власть после смерти
    Гороскоп на 10 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:12 5/10/2021
    Гороскоп на 10 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально