Тело школьницы нашли в сливном колодце под Новосибирском

В Новосибирской области на станции Дупленская Коченевского района в сливном колодце 6 мая нашли тело 16-летней школьницы.
По предварительной информации, она поскользнулась и упала в колодец на участке, принадлежащем её родственникам.
- Сливная яма была сооружена из автомобильных покрышек. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. Предварительная причина смерти — утопление, — сообщили в правоохранительных органах.
Спасти девушку не удалось. Её тело обнаружили через полчаса после инцидента. Доследственная проверка происшествия продолжается.