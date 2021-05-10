Как добиться от начальства повышения зарплаты, объяснил юрист
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как добиться от начальства повышения зарплаты, объяснил юрист

12:33:115/10/2021Фото: flickr.com
0

Сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда.

Есть основания просить руководство о повышении зарплаты в пределах 30 тридцати процентов

Адвокат Марина Буянова рассказала о способах добиться от своего руководства повышения заработной платы, сообщает «Вечерняя Москва».

Юрист заявила, что работник вправе требовать от начальства улучшения финансовых условий, если увеличились объемы и тяжесть выполняемой работы. Заработная плата может вырасти в пределах тридцати процентов.

Она утверждает, что если сотрудник выполняет больший объем работы, чем от него требуется, он может претендовать на повышение зарплаты. Также это касается увеличения тяжести или опасности труда.

- Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу, — добавила адвокат.

Помимо этого, Буянова предлагает воспользоваться ситуацией, когда работнику предлагают работу в другом месте, но он остается в случае улучшения условий труда.

Напомним, что ранее у россиян спросили о том, какие профессии несправедливо низко оплачиваются в нашей стране. По их мнению, мало получают преподаватели, врачи и ученые.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
повышениезаработная платаоснования
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вас устраивает зарплата?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как добиться от начальства повышения зарплаты, объяснил юрист
    12:33:11 5/10/2021
    Как добиться от начальства повышения зарплаты, объяснил юрист
    Тело школьницы нашли в сливном колодце под Новосибирском
    12:21:35 5/10/2021
    Тело школьницы нашли в сливном колодце под Новосибирском
    В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадали 14 палестинцев
    11:56:45 5/10/2021
    В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадали 14 палестинцев
    Коронавирус в Бердске: Стали известны данные о новых зараженных за сутки на 10 мая 2021
    11:46:19 5/10/2021
    Коронавирус в Бердске: Стали известны данные о новых зараженных за сутки на 10 мая 2021
    БердскАвтобусы на Радоницу 11 мая 2021 довезут до кладбища в Бердске: Узнайте график движения
    11:35:24 5/10/2021
    Автобусы на Радоницу 11 мая 2021 довезут до кладбища в Бердске: Узнайте график движения
    Дверями лифта зажало грудничка в коляске. Младенец погиб
    11:22:17 5/10/2021
    Дверями лифта зажало грудничка в коляске. Младенец погиб
    Красивые открытки с Днем книги на 10 мая и короткие поздравления
    11:20:18 5/10/2021
    Красивые открытки с Днем книги на 10 мая и короткие поздравления
    БердскПособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021
    11:11:41 5/10/2021
    Пособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021
    Завтра, 11 мая 2021, россияне выходят на работу после десяти майских дней отдыха
    11:07:05 5/10/2021
    Завтра, 11 мая 2021, россияне выходят на работу после десяти майских дней отдыха
    Лукашенко придумал, кому передаст власть после смерти
    10:37:41 5/10/2021
    Лукашенко придумал, кому передаст власть после смерти