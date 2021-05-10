Как добиться от начальства повышения зарплаты, объяснил юрист

Адвокат Марина Буянова рассказала о способах добиться от своего руководства повышения заработной платы, сообщает «Вечерняя Москва».
Юрист заявила, что работник вправе требовать от начальства улучшения финансовых условий, если увеличились объемы и тяжесть выполняемой работы. Заработная плата может вырасти в пределах тридцати процентов.
Она утверждает, что если сотрудник выполняет больший объем работы, чем от него требуется, он может претендовать на повышение зарплаты. Также это касается увеличения тяжести или опасности труда.
- Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу, — добавила адвокат.
Помимо этого, Буянова предлагает воспользоваться ситуацией, когда работнику предлагают работу в другом месте, но он остается в случае улучшения условий труда.
Напомним, что ранее у россиян спросили о том, какие профессии несправедливо низко оплачиваются в нашей стране. По их мнению, мало получают преподаватели, врачи и ученые.