Сбежавшего в лес после жесткого ДТП в День Победы у пляжа «Дюны» пьяного водителя Toyota Cresta нашли. Подробности аварии

Полиция поймала 23-летнего водителя, устроившего ДТП в воскресенье, 9 мая, на ул. Морской, возле пляжа «Дюна».
Напомним, по словам очевидцев, автомобиль Toyota Cresta на большой скорости вылетел со стороны центра и врезался в ограждение пляжных кафе. От удара машина перелетела через поребрик, потеряв правые колеса и аккумулятор. Сразу после аварии из салона выскочил водитель и скрылся в лесополосе через дорогу. Свидетели предположили, что мужчина был пьян — в салоне нашли недопитую бутылку со спиртным. Также сообщалось, что отвалившееся колесо повредило одну из машин, двигавшихся по встречной полосе. По одной из ранее озвученных версий попавшая в аварию иномарка была угнана.
- Водитель 1998 года рождения совершил наезд на ограждение по улице Морской был установлен сотрудниками полиции. Был составлен административный протокол за оставление места ДТП, никто не пострадал, - ответили «Курьер. Среда. Бердск» дали в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 10 мая.
В полиции добавили, что от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение водитель отказался, а также что его автомобиль находится на штрафстоянке. На вопрос была ли машина угнана, ответить заструднились, но уточнили, что такой информации не поступало.