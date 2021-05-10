Сбежавшего в лес после жесткого ДТП в День Победы у пляжа «Дюны» пьяного водителя Toyota Cresta нашли. Подробности аварии
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Сбежавшего в лес после жесткого ДТП в День Победы у пляжа «Дюны» пьяного водителя Toyota Cresta нашли. Подробности аварии

12:53:305/10/2021,Дмитрий БороздинФото: Скриншот с видео
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Машина превратилась в металлолом, но в аварии обошлось без пострадавших. Даже недопитая бутылка, которую водитель бросил в салоне, не разбилась.

Запчасти авто раскидало по всей дороге

Полиция поймала 23-летнего водителя, устроившего ДТП в воскресенье, 9 мая, на ул. Морской, возле пляжа «Дюна».

Напомним, по словам очевидцев, автомобиль Toyota Cresta на большой скорости вылетел со стороны центра и врезался в ограждение пляжных кафе. От удара машина перелетела через поребрик, потеряв правые колеса и аккумулятор. Сразу после аварии из салона выскочил водитель и скрылся в лесополосе через дорогу. Свидетели предположили, что мужчина был пьян — в салоне нашли недопитую бутылку со спиртным. Также сообщалось, что отвалившееся колесо повредило одну из машин, двигавшихся по встречной полосе. По одной из ранее озвученных версий попавшая в аварию иномарка была угнана.

- Водитель 1998 года рождения совершил наезд на ограждение по улице Морской был установлен сотрудниками полиции. Был составлен административный протокол за оставление места ДТП, никто не пострадал, - ответили «Курьер. Среда. Бердск» дали в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 10 мая.

В полиции добавили, что от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение водитель отказался, а также что его автомобиль находится на штрафстоянке. На вопрос была ли машина угнана, ответить заструднились, но уточнили, что такой информации не поступало.

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