Можно ли оставлять на могиле водку, сигареты, конфеты и блины 11 мая на Радоницу-2021?
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Можно ли оставлять на могиле водку, сигареты, конфеты и блины 11 мая на Радоницу-2021?

2:20:275/10/2021Фото: Wikimedia Commons
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Можно посетить кладбище, навести там чистоту, чтобы место захоронения не было заброшенным. Принести туда цветы, церковную свечу.

кладбище, могила, священник
На могилы ничего приносить нельзя, кроме цветов и свечи

После долгого Великого поста и Пасхальной недели 11 мая 2021 года будет впервые в году отмечаться самый крупный родительский поминальный день - Радоница.

Этот праздник тесно переплетался с языческими праздниками мертвых, в частности Пасхой мертвых. Вечной с пробуждением природы считалось, что мертвые тоже посещают землю и свои родные и любимые места. Из-за этого традиции поминовения существенно отличались от православных.

Поминовение у славян происходило прямо на местах захоронений. К могилам несли еду, освящали ее над огнем, разговаривали с предками. Алкоголь на могилах также не возбранялся. Поминальные трапезы и возлияния происходили прямо на кладбищах.

В православной традиции таких обычаев нет. Души на землю не приходят, они находятся в другом мире, ближе к Богу. И главное, что требуется от православного в поминальный день - это прийти в храм на поминальное богослужение, помолиться вместе со всеми, поставить свечи за упокой. Своими молитвами мы помогаем душам умерших, мы просим за них перед Господом. Все добрые дела, которые мы сегодня совершаем - засчитываются душам умерших, все грехи - тоже.

Приносить на могилы еду, алкоголь и сигареты - очень плохо. Это не соответствует православным обычаям, значит делать этого нельзя. Можно посетить кладбище, навести там чистоту, чтобы место захоронения не было заброшенным. Принести туда цветы, церковную свечу. Если вы хотите, что бы ваших умерших помянули многие - можно принести продукты в храм для бедных семей или раздать их нищим.

После кладбища дома собирается поминальный обед. Родственники собираются за столом, добрым словом вспоминают умерших, молятся за них, обедают. На стол обязательно готовится кутья, блины, кисель, компот и другие блюда. На Радоницу поста нет - разрешены любые продукты.

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