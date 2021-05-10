Телефон пропавшего омского министра Мураховского остается включенным. Новые подробности
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10.05
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Телефон пропавшего омского министра Мураховского остается включенным. Новые подробности

1:23:145/10/2021Фото: pixabay.com
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Однако наблюдаются проблемы со связью.

Глава регионального Минздрава пропал 7 мая

По информации Города55, при звонке на мобильный телефон главы регионального Минздрава Александра Мураховского в трубке слышна фраза «Абонент недоступен». После какого-то времени приходит смс-сообщение с текстом «Абонент доступен для звонка». Обычно это происходит, если человек находится в зоне переменчивой связи.

Напомним, что министр здравоохранения Омской области пропал 7 мая в лесах Большеуковского района. Он ездил на охоту в деревню Поспелово, откуда выехал на квадроцикле. Позже транспортное средство обнаружили в 6,5 км от базы в болотистой местности. После этого Мураховский связывался с другими охотниками по рации: он сказал, что застрял и дальше пойдет пешком. Но министр, по-видимому, не смог определить направление движения. Связь после этого оборвалась.

Сегодня рано утром снова начались масштабные поиски, в которых задействованы представители полиции, МЧС, Росгвардии, поисковых отрядов «Доброспас» и «ЛизаАлерт». В поисках также участвуют вертолет и беспилотники.

Главой министерства здравоохранения 49-летний Александр Мураховский был назначен в ноябре 2020 года. Ранее он с 2018 года работал в должности главврача БСМП-1, которая прославилась на весь мир, после того как 20 августа 2020 года туда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный. Напомним, политическому деятелю стало плохо в самолете из Томска, из-за чего экипаж совершил экстренную посадку. После этого Навального вывезли из Омска в Берлин, где врачи клиники «Шарите» сообщили что нашли у него признаки отравления веществом из группы «Новичок». Омские врачи, в свою очередь, утверждали что симптомов отравления нет.

В октябре 2020 года Мураховский также был назначен, по совместительству, и.о. главврача омской ГКБ № 1 им. Кабанова. Кроме того, он был депутатом омского горсовета от фракции «Единая Россия», однако сдал мандат, после назначения на должность министра.

Примечательно, что Александр Мураховский стал уже третьим медиком из БСМП-1, с которым в 2021 году происходит несчастье. В феврале заместитель главврача больницы, анестезиолог Сергей Максимишин скончался в возрасте 55 лет от сердечного приступа. Во время госпитализации Навального он участвовал в его реанимации. Спустя месяц, в марте, погиб 62-летний заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Официальная причина смерти — последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 года.

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