Туристка упала с горы "Чертов палец" в Алтайском крае
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Туристка упала с горы "Чертов палец" в Алтайском крае

1:37:445/10/2021Фото: ГУ МЧС Алтайского края
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Информация об инциденте поступила на номер 112 в 21.00.

Сообщение о случившемся на систему 112 поступило вчера ровно в 21 час
Сообщение о случившемся на систему 112 поступило вчера ровно в 21 час

Туристка упала с горы "Чертов палец", которая находится в селе Ая Алтайском крае. Как сообщает краевое МЧС, на спасательную операцию оперативно выехал личный состав пожарно-спасательной части № 60 Главного управления МЧС России. Информация об инциденте поступила на номер 112 в 21.00.

- Нам поступил звонок, что уроженка села Ая, 1985 года рождения сорвалась с горы и ей требуется немедленная медицинская помощь. Так как скорая помощь не может самостоятельно подобраться к девушке, мы незамедлительно направили к месту происшествия наши силы, - рассказывает начальник отдельного поста №3 пожарно-спасательной части № 60 Анатолий Атюнин.

Пожарные спустились по крутому склону, предварительно закрепив спасательные веревки к деревьям. Там и была найдена туристка. При помощи носилок и спасательных веревок спасатели быстро провели эвакуацию девушки до автомобиля скорой медицинской помощи. Девушку отвезли в центральную городскую больницу города Горно-Алтайска.

В управлении МЧС отмечают, что многие маршруты требует особой подготовки, опыта, высокой квалификации, а самое главное – серьезного отношения к собственной безопасности.

- Многие туристы-любители не желают проходить регистрацию в подразделениях МЧС России. Это большая ошибка, которая может привести к трагедии. Поверьте, очень важно, чтобы спасатели-профессионалы знали, где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации. Позаботьтесь о собственной безопасности, не забывайте о регистрации в подразделениях МЧС России, - напоминают спасатели.

Регистрация в подразделениях МЧС России позволяет отслеживать человека (группы), контролировать их движение. Сам процесс регистрации несложен: нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп», заполнить форму.

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алтайский крайгорытуристка
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