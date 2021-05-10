СК Новосибирска завел уголовное дело из-за найденного в колодце тела школьницы
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СК Новосибирска завел уголовное дело из-за найденного в колодце тела школьницы

2:26:515/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следователи уже допросили родных умершей, осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы.

колодец
Девушка упала в колодец

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту смерти в колодце 16-летней девушки, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По версии следствия, 6 мая 2021 около 23 часов 30 минут сибирячка была в гостях в ст. Дупленская в Коченевском районе. В какой-то момент она пошла за водой к колодцу, который находится на территории дома. По предварительным данным, школьница поскользнулась и упала в колодец, в котором утонула. Уже известно, что стены колодца сделаны из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствуют.

- Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело возбуждено с целью проведения максимально возможного комплекса следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщила Анастасия Кулешова сегодня, 10 мая.

Следователи уже допросили родных умершей, осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы.

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