СК Новосибирска завел уголовное дело из-за найденного в колодце тела школьницы

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту смерти в колодце 16-летней девушки, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По версии следствия, 6 мая 2021 около 23 часов 30 минут сибирячка была в гостях в ст. Дупленская в Коченевском районе. В какой-то момент она пошла за водой к колодцу, который находится на территории дома. По предварительным данным, школьница поскользнулась и упала в колодец, в котором утонула. Уже известно, что стены колодца сделаны из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствуют.
- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело возбуждено с целью проведения максимально возможного комплекса следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщила Анастасия Кулешова сегодня, 10 мая.
Следователи уже допросили родных умершей, осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы.