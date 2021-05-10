Следы медведей нашли в лесу на месте исчезновения главы Минздрава Омска Александра Мураховского
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Следы медведей нашли в лесу на месте исчезновения главы Минздрава Омска Александра Мураховского

2:57:335/10/2021Фото: Группа ВКонтакте "Новокузнецк ОНЛАЙН"
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Сообщалось, что мобильный телефон Мураховского включен, однако наблюдаются проблемы со связью.

В поисках участвуют 50−100 человек

В Омской области продолжают искать министра здравоохранения региона Александра Мураховского. Очевидцы утверждают, что он мог наехать на дерево, бросить квадроцикл и пойти пешком. А после потеряться на местности.

- Александр Мураховский на своем квадроцикле повис на березе в 1,5 км от дороги. Странно, почему он, зная эту местность очень хорошо, не смог выйти на эту дорогу, — поделился один из участников операции.

Искать чиновника начали в деревне Верхние Уки. Она, как и деревня Поспелово (оттуда выехал министр), входит в состав Аевского сельского поселения

- Он <Мураховский> был в треугольнике, где с трех сторон идут дороги, и все ведут на базу. До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км. Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было. Он наехал на лесину, квадроцикл повис. Передний мост включен не был, и не видно, чтобы он пытался выехать. Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало, — рассказал другой участник поисков.

Ранее ТАСС сообщало, что в районе исчезновения министра заметили медведей. Однако свидетели отметили, что никаких следов животных замечено не было.

Напомним, что в поисках чиновника участвуют от 50 до 100 человек. Также на место прибыл министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

Ранее сообщалось, что при звонке на мобильный телефон главы регионального Минздрава Александра Мураховского в трубке слышна фраза «Абонент недоступен». После какого-то времени приходит смс-сообщение с текстом «Абонент доступен для звонка». Обычно это происходит, если человек находится в зоне переменчивой связи.

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поискиисчезновениеглава минздраваМураховский
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