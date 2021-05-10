От коронавируса умерли пять пациентов в Новосибирской области за сутки на 10 мая
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От коронавируса умерли пять пациентов в Новосибирской области за сутки на 10 мая

3:12:365/10/2021Фото: Pixabay.com
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Всего в регионе вылечились 38 088 человек, в том числе 13 за сутки.

Всего в регионе провели 1 543 841 тест на COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на 10 мая в Новосибирской области зафиксировано 41 825 случаев заболевания (+67 за сутки), в том числе у 2 554 детей. Вылечились 38 088 человек, в том числе 13 за сутки.

Всего в области скончались от инфекции 1 792 человека. За последние сутки умерли пять человек: мужчины 73 и 75 лет, и женщины в возрасте 68, 71 и 78 лет.

В реанимация находятся 40 пациентов, на ИВЛ – 7 человек.

Всего в регионе провели 1 543 841 тест на COVID-19.

За прошедшие сутки с симптомами ОРВИ обратились 537 раз.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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