Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2021 года
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Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2021 года

5:20:325/10/2021
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Июнь обещает быть благоприятным для совершения поездок и общения с семьей. Одинокие смогут найти свою вторую половинку. Можно смело строить планы на будущее.

луна
Узнайте самые благоприятные и неблагоприятные дни первого летнего месяца

1 июня


День очень благоприятен для реализации задуманного. Можно все приумножать и копить. Новые встречи и знакомства будут успешными. Не переедайте сегодня.


2 июня


День очень благоприятен для занятий спортом и сплоченной деятельности. Именно от нее зависят ваши успехи как дома, так и на работе. Сны могут оказаться вещими.


3 июня


Сегодня хорошо будет даваться любая учеба, а новые знания обязательно пригодятся в будущем. Следите за словами - ими сегодня можно сильно ранить близкого человека. Не растрачивайте попусту вашу энергию.


4 июня


Сегодня вам очень потребуются силы и энергия - будет вестись борьба за место под солнцем. Но нужны так и мягкость - агрессия сработает против вас. Можно заняться наведение порядка и расхламлением. Сны сбываются с точностью до наоборот.


5 июня


Сегодня можно прислушиваться к интуиции и не игнорировать весь жизненный опыт. Если трудно сосредоточиться - побудьте в одиночестве. Вечером не ешьте в больших количествах и не посещайте шумных мероприятий.


6 июня


Сегодня благоприятными будут медитации и самоанализ. Можно будет найти ответы на вопросы, которые вы долго не можете для себя прояснить. встречи окажутся полезными. Удачными будут отдых на природе и морские прогулки.


7 июня


Трудный день для всех в основных сферах жизни - на работе и дома. Нужно быть очень внимательными в словах и постараться избегать конфликтов. Неблагоприятный день для финансовых операций, во сне можно будет найти решение давней проблемы.


8 июня


Сегодня в вас поверят все - и ваши родные и коллеги по работе. Берегите силы, не переутомляйтесь. Вечером займитесь спокойным занятием, которое поможет привести мысли в нужный баланс.


9 июня


День неблагоприятен для новых начинаний, важных проектов и новых встреч. Посвятите день отдыху с родными людьми. Сегодня сладкое вам не навредит - можно отправиться в кондитерскую.


10 июня


Приведите сегодня все ваши мысли в порядок. Оцените все происходящее вокруг вас. Это поможет вам в самосовершенствовании. Вторая половина дня может принести вам новые трудовые обязанности. Не делитесь ни с кем вашими планами.


11 июня


Настроение сегодня не стабильно и это может привести к ругани. Отнеситесь с настороженностью к новым предложениям - они могут оказаться с подвохом. На сны не обращайте внимания.


12 июня


Это начало белой полосы. Можно смело действовать и ничего не опасаться. При принятии решений можно опираться и на опыт и на интуицию. Но тщательно взвешивайте каждое ваше решение. Хорошими будут очистительные процедуры.


13 июня


Организм начинает набирать силу и энергию.  Все предложения могут оказаться полезными - используйте их себе во благо. Могут быть продвижения в карьере и денежные поступления.


14 июня


Сегодня вас предстоит испытание и только от вас зависит, что вы выберете. Если есть проблемы со здоровьем - сегодня нужно отдохнуть. Сны могут быть вещими.


15 июня


Сегодня самым важным будет семья и личные отношения. Одинокие смогут встретить любимого человека. Хорошей и легкой сегодня будет учеба.


16 июня


День благоприятен для отношений, любви и общения с семьей. Хорошо возвращать долги. Сны будут приятными.


17 июня


Этот день понравится тем, кто любит свободу и творчество. Праздники и торжества подарят незабываемые эмоции. Если устали - вечером модно выпить вина.


18 июня


Поймите, что вам в действительно необходимо и пересмотрите ваши приоритеты. Откорректируйте ваши планы. Незавершенные дела нужно закончить. Обратите внимание на состояние желудочно-кишечного тракта.


19 июня


Интуиция сегодня очень развита. Сны - вещими. Знакомства и встречи принесут хорошие результаты. День хорош, чтобы бросить курить.


20 июня


Что обещали ранее - выполните. Но сегодня не давайте никаких обещаний - их будет трудно исполнить. Наведите порядок в голове, пересмотрите обязанности ваших подчиненных. Постарайтесь сегодня не вступать в конфликты.


21 июня


Сегодня, если постараться, можно приблизиться к исполнению своей мечты. Хорошо встречаться с родными. Вечером займитесь медитацией. Сны могут осуществиться в ближайшем будущем.


22 июня


У вас накопилось много энергии и ею нужно правильно распорядиться. Это проверит вас на прочность. Слушайте интуицию и только с ней принимайте любые решения. Если устали - вам нужен отдых. иначе заболеете.


23 июня


Сегодня может состояться карьерный рост. День хорош для бизнеса и активной деятельности. Неординарные решения и творческий подход помогут в достижении целей.


24 июня


Сегодня хорошо работать со своей энергетикой - молиться или заниматься медитацией. Хорошими для вашей ауры станут добрые дела и милосердие. День можно сделать разгрузочным в плане питания. Сны могут оказаться пророческими.


25 июня


Чтобы двигаться дальше - нужно завершить все начатое. Вам готовы помочь и ваши близкие и ваши родные, не отказывайтесь


26 июня


Настроение не самое лучшее сегодня, поэтому остерегайтесь необдуманных решений и взрывных эмоций. Могут быть проблемы с желудком и поджелудочной железой.


27 июня


День нужно провести как можно более спокойно, не спешите, не допускайте суеты и скоропалительных решений. Устройте себе разгрузочный день без мяса и интима. Вам нужен крепкий и продолжительный сон.


28 июня


Не доверяйте сегодня никому и учитесь разбираться в людях. Заключайте договорные отношения только с проверенными людьми. Сегодня много завистников.


29 июня


Оцените себя со стороны. Поймите где вы поступаете неправильно и исправьте это. Стоит понизить планку самоуверенности. Сны исполнятся в ближайшее время.


30 июня


Сегодня стоит оставить склоки и конфликты где-то позади себя и чуть возвыситься духовно. Днем может поступить важное предложение. Уделите больше внимания семье. Обратите внимание на глаза и затылок.


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