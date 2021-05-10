Вертолет NASA пятый раз долетел до Марса

Вертолет NASA Ingenuity Mars совершил свой пятый полет к Марсу 7 мая, совершив первое путешествие в одну сторону от Филда братьев Райт до аэродрома в 423 футах (129 метров) к югу. После прибытия над своим новым аэродромом, Ingenuity поднялась на рекорд высоты 33 фута (10 метров) и сделала цветные изображения с высоким разрешением своего нового района, прежде чем приземлиться, пишет NASA.
Полет представляет собой переход винтокрылого аппарата к этапу демонстрации новых операций. Этот этап будет сосредоточен на изучении того, какие возможности может предоставить винтокрылый аппарат, работающий с Марса. Примеры включают в себя разведку, воздушные наблюдения за районами, недоступными для марсохода, и подробное стереоизображение с атмосферных высот. Эти операции и извлеченные из них уроки могут принести значительную пользу в будущем воздушному исследованию Марса и других миров.
«Пятый полет Mars Helicopter - еще одно большое достижение для агентства», - сказал Боб Пирс, помощник администратора Управления космических исследований НАСА. «Продолжающийся успех Ingenuity доказывает ценность объединения сильных сторон различных наборов навыков со всего агентства для создания будущего, как полет на самолете на другой планете!»
Полет начался в 15:26 по восточному времени (12:26 по тихоокеанскому времени, 12:33 по местному времени Марса) и длился 108 секунд. Команда Ingenuity выбрала новое место посадки на основе информации, собранной во время предыдущего полета - первой операции «воздушной разведки» в другом мире - что позволило им создать цифровые карты высот, указывающие почти полностью ровную местность без препятствий.