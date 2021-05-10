В России за сутки коронавирусом заразились 8465 человек
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В России за сутки коронавирусом заразились 8465 человек

4:39:245/10/2021Фото: pixabay.com
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Всего с начала пандемии заразились 4 888 727 росиян. Общее количество скончавшихся пациентов – 113 647.

В мире выявлено более 158,3 млн случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране зафиксировано 8465 новых случаев заболевания коронавирусом, умер за день 321 пациент. Полностью выздоровели 6774 человека.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 888 727 человек. Общее количество скончавшихся пациентов – 113 647, поправились 4 502 906 человек.

По информации учёных, в мире заразились свыше 158,3 млн человек, скончались более 3,29 млн пациентов. Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что коллективный иммунитет к вирусу в нашей стране может появиться к сентябрю. Она уточнила, что сроки могут меняться исходя из региона России.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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