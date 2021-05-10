В России за сутки коронавирусом заразились 8465 человек

По информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране зафиксировано 8465 новых случаев заболевания коронавирусом, умер за день 321 пациент. Полностью выздоровели 6774 человека.
Всего с начала пандемии в России заболели 4 888 727 человек. Общее количество скончавшихся пациентов – 113 647, поправились 4 502 906 человек.
По информации учёных, в мире заразились свыше 158,3 млн человек, скончались более 3,29 млн пациентов. Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Напомним, что вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что коллективный иммунитет к вирусу в нашей стране может появиться к сентябрю. Она уточнила, что сроки могут меняться исходя из региона России.