История любви спецназовца и школьницы из Бердска: Стали ли они парой спустя 3 недели после знакомства, стало известно
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История любви спецназовца и школьницы из Бердска: Стали ли они парой спустя 3 недели после знакомства, стало известно

5:25:245/10/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей/pixabay
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Софью больше всего привлек взгляд молодого человека. Также жительнице Бердска очень понравилось, как полицейский отвечал на ее вопросы: вежливо и грамотно.

Школьнице удалось обменяться парой фраз со спецназовцем на митинге в Новосибирске

19-летняя ученица вечерней школы Софья из Бердска пребывает в ожидании номера спецназовца в которого влюбилась на митинге в Новосибирске.

Как сообщала девушка в социальных сетях, на митинг 21 апреля она пошла за компанию. Софья мечтает стать следователем. Бердчанка рассказала, что ей сразу запали в душу глаза молодого человека. Из короткого разговора школьница выяснила, что боец живет в Искитиме, а на службе недавно.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сама Софья, она всегда восхищалась парнями в форме, так как видит в этом мужество.

- Почему я решила с ним познакомится?- честно не знаю. Мне понравилось, как он грамотно отвечал и его глаза. К сожалению, я все ещё ожидаю его номер,- рассказала Софья 10 мая.

Напомним, что в одной из групп в социальной сети Софье написали, что знают, кого она разыскивает, но стоит подождать. Пока ожидание не дало результатов.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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