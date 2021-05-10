История любви спецназовца и школьницы из Бердска: Стали ли они парой спустя 3 недели после знакомства, стало известно

19-летняя ученица вечерней школы Софья из Бердска пребывает в ожидании номера спецназовца в которого влюбилась на митинге в Новосибирске.
Как сообщала девушка в социальных сетях, на митинг 21 апреля она пошла за компанию. Софья мечтает стать следователем. Бердчанка рассказала, что ей сразу запали в душу глаза молодого человека. Из короткого разговора школьница выяснила, что боец живет в Искитиме, а на службе недавно.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сама Софья, она всегда восхищалась парнями в форме, так как видит в этом мужество.
- Почему я решила с ним познакомится?- честно не знаю. Мне понравилось, как он грамотно отвечал и его глаза. К сожалению, я все ещё ожидаю его номер,- рассказала Софья 10 мая.
Напомним, что в одной из групп в социальной сети Софье написали, что знают, кого она разыскивает, но стоит подождать. Пока ожидание не дало результатов.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.