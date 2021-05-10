Основатель Amazon Джефф Безос построил трехмачтовую суперяхту с футбольным полем за $500 млн

Джефф Безос, основатель Amazon, потратил не менее 500 миллионов долларов на мегаяхту, которая будет конкурировать с лучшими в мире и укрепит его статус сертифицированного члена класса реактивных самолетов Сен-Тропе, foxbusiness.com.
Bloomberg сообщил, что яхта, у которой есть собственная вспомогательная яхта с вертолетной площадкой, была заказана около двух лет назад - до огромной неожиданной прибыли для акций Amazon во время пандемии COVID-19.
В сообщении говорится, что яхта будет располагаться над футбольным полем и будет иметь несколько палуб. В отчете говорится, что проект под названием Y721 держался в строжайшей тайне. Oceanco, голландская компания, стоящая за кораблем, отказалась комментировать статью.
Самый богатый человек в мире попал в заголовки газет в 2019 году, когда его сфотографировали на яхте голливудского магната Дэвида Геффена у побережья Испании. В то время Vanity Fair сообщила, что к Безосу присоединились модель Карли Клосс, Джош Кушнер и бывший генеральный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.
Сэм Такер, руководитель отдела исследований суперяхт в VesselsValue, сказал Bloomberg, что рынок суперяхт бурно растет.
- Невозможно получить место в новостройке. Они полностью заняты, - сказал он.