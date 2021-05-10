Щенку Громиле устроили пышные похороны

Очаровательный щенок получил экстравагантные похороны и некролог за то, что он хороший мальчик.
Это были приятные проводы для щенка из Пенсильвании, который сейчас находится в большом собачьем домике в небе.
Декстер Бевилл, 7-летний мопс из Аллентауна , умерший 27 апреля от болезни, на этой неделе был подвергнут пышным похоронам, согласно сообщению его владельца в Facebook, которое стало вирусным, набрав 40 000 лайков и 71 000 репостов, пишет Fox News.
"Беги, Свободный Декстер!" гласит подпись, написанная владельцем Декстера Тимом Бевиллом-младшим, пастором и проповедником, который не ответил на запрос The Post о комментарии.
Подборка из шести фотографий, комментарии к которым включают «Он в мире и на небесах», показывает, что похороны проходили в комнате, заполненной цветами.
Центральным элементом было большое одеяло, свисающее с потолка, с вышитой версией маленькой кружки Декстера. Прямо под ним открытая шкатулка, в которой Декстер с синей бабочкой на воротнике был накрыт синими одеялами, его голова покоилась на синей жевательной игрушке.
В другом конце комнаты на столе стояла книга регистрации для участников похорон, а также небольшая программа, на последней странице которой было изображение Декстера и Тима, смотрящих друг другу в глаза, под баннером с надписью «Я буду» Скучаю по тебе навсегда ".
"Спасибо всем, кто вышел сегодня вечером попрощаться с Декстером!" добавил Тим в своем посте. "Любовь так ценится!"
Неизвестно, сколько гостей присутствовало на похоронах Декстера, но это был не единственный прощальный подарок Тима для него. Декстер также получил опубликованный некролог, увенчанный трибьютным видео, на котором показана коллекция фотографий, благодаря которым четыре человека купили деревья, чтобы посадить его в память.
«Я не знаю ни вас, ни вашего ребенка, но я видел это на Facebook и был в восторге», - написал один из комментаторов на стене, посвященной некрологу. «Я никогда не видел похорон домашних животных. Это бесценно, и я надеюсь, вы знаете, что многие люди видели фотографии вашего <ребенка> и любят вас обоих !!!! Много объятий и молитв об утешении в это время ... xoxo. "
Согласно некрологу, Декстер, которого также называли «Громилой», родился в 2014 году в семье покойной Галактики и Леинды Рокмор. Он вошел в семью Тима в 9 недель и прожил много счастливых лет.
«Он любил подпевать <видео> на YouTube, независимо от того, что это было, он всегда нюхал это, прежде чем съесть, он любил играть с голубыми игрушками больше, чем с игрушками любого другого цвета», - написал Тим, добавив, что Декстер любил сыр, но «сходил с ума» от кусочков яблока. Декстер, который также любил спать на спине с поднятыми вверх всеми четырьмя ногами, ненавидел дождь, но любил кататься на машине. Он не любил пчел и не любил кошек, но любил всех остальных собак.
«С того момента, как он пришел домой, он каждую ночь спал рядом со мной, пока не заболел в феврале, и впервые в своей жизни он провел 4 дня в больнице», - написал Тим. «Когда он вернулся <домой> после этого, он НИКОГДА не покидал меня снова».
Помимо фан-клуба Facebook, насчитывающего более 800 членов, Декстер оставляет за собой множество людей, в том числе своего второго любимого «человека» Девина, сотрудников похоронного бюро и «множество друзей сообщества».
У Декстера умерла его мать и четыре ребенка: Лилли, Лейла, Сайлас и Харви. В некрологе также отмечается, что в среду прошла частная кремация.
«Мы убиты горем, когда он ушел, но очень благодарны за 7 лет смеха и радости, которые он принес в нашу жизнь», - написал Тим.