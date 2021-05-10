Можно ли высаживать рассаду в теплицу и семена в открытый грунт 11 мая в Новолуние-2021?

Как мы знаем, луна сильно влияет на все живое, в том числе и на растения. Когда луна растет - соки устремляются вверх, когда убывает - вниз. Самыми неблагоприятными днями для посадок и посевов являются дни полнолуния и новолуния.
Но неужели совсем ничего делать нельзя? Дню пропадать?
В новолуние точно нельзя ничего сеять, кроме сельдерея и спаржи, садить рассаду, делать обрезку деревьев и кустарников. Культурные деревья и растения в эти дни лучше вообще не трогать.
За день до новолуния хорошо стричь газон, чтобы замедлить его рост.
Можно заниматься поливом, но не увлекаться - поливать чуть чуть. Вносить подкормки и удобрения, полоть и прореживать. Рыхлить землю у растений не желательно - можно повредить корневую систему из-за чего растение может заболеть. Поврежденная в новолуние корневая система восстанавливаться будет очень долго и растение однозначно заболеет.
Можно удалять заболевшие и ненужные растения, выкорчевывать пни. Опрыскивать растения от вредителей и насекомых.
Разрешается заниматься пасынкованием, прищипыванием.