В Новосибирске 3-летний мальчик упал в пруд и попал в реанимацию
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10.05
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В Новосибирске 3-летний мальчик упал в пруд и попал в реанимацию

5:00:255/10/2021Фото: pixabay.com
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Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Ребенок находится в коме

Несчастный случай произошел вечером 8 мая на загородном участке под Новосибирском, сообщает КП.

Малыш ненадолго остался без присмотра родителей и случайно упал в пруд, наглотался воды. Взрослые успели заметить, что ребенок скрылся из виду, достали мальчика и вызвали врачей.

— Бригадой скорой помощи 3-летний мальчик был госпитализирован в детскую больницу. Сейчас он в коме. Врачи делают все возможное, чтобы ребенок пришел в себя, — рассказали в правоохранительных органах области.

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента. Уточняются подробности дела, в том числе вина родителей, которые не смогли уследить за маленьким сыном.

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ребенокЧПпрудреанимация.
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