В Новосибирске 3-летний мальчик упал в пруд и попал в реанимацию

Несчастный случай произошел вечером 8 мая на загородном участке под Новосибирском, сообщает КП.
Малыш ненадолго остался без присмотра родителей и случайно упал в пруд, наглотался воды. Взрослые успели заметить, что ребенок скрылся из виду, достали мальчика и вызвали врачей.
— Бригадой скорой помощи 3-летний мальчик был госпитализирован в детскую больницу. Сейчас он в коме. Врачи делают все возможное, чтобы ребенок пришел в себя, — рассказали в правоохранительных органах области.
Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента. Уточняются подробности дела, в том числе вина родителей, которые не смогли уследить за маленьким сыном.