Сколько можно хранить муку? Признаки ее испорченности

Считается, что долгое время стабильным при хранении ингредиентов, то есть ее можно хранить при комнатной температуре. К сожалению, срок хранения муки на самом деле короче, чем вы думаете. Проще говоря, мука может и со временем испортится.
Дело в том, что трудно сказать, испортилась ли мука. Не все пакеты и пакеты для муки имеют срок годности. Кроме того, некоторым людям нравится хранить муку в каких-то контейнерах для облегчения доступа, пишет food.news.
Прежде чем вынимать мерные чашки и разогревать духовку, вот что вам нужно знать о муке - когда она истечет, как ее правильно хранить и многое другое.
Различные виды муки и способы их использованияНа срок хранения муки влияет несколько факторов. Большинство муки могут оставаться свежими при температуре от трех до восьми месяцев. При этом сроке хранения может изменяться в зависимости от вида муки и условий хранения.
Мука обычно различается в зависимости от степени обработки, что сильно влияет на срок хранения. Источник муки, такой как пшеница или ингредиенты без глютена, такие как аррорут, также может повлиять на срок ее хранения.
Вот три самых популярных вида муки, их использование и срок хранения :
1. Белая универсальная мука
Белая универсальная мука, считающаяся самой простой мукой, содержит умеренное количество белка (глютена). Как и другая белая мука, универсальная мука производится только из эндосперма пшеничного зерна. Питательные вещества в зернах пшеницы в зародышах и отрубях. Вот почему мука практически не содержит полезных веществ.
Универсальная мука - не самый питательный выбор для выпечки, но вы все равно можете использовать ее дома . Посыпьте полоску муки везде, где есть муравьи. Муравьям не нравится вкус и консистенция муки. Вы также можете использовать универсальную муку для полировки поверхностей из нержавеющей стали. В крайнем случае, вы также можете использовать муку как своего рода сухой шампунь.
Универсальная мука хранится на полке от шести до восьми месяцев. Он также может храниться до года в холодильнике и до двух лет в замороженном виде.
2. Цельнозерновая мука
В отличие от белой универсальной муки, цельнозерновая мука состоит из всех трех частей: эндосперма, отрубей и зародышей. Отруби и зародыши содержат полезные масла, которые портятся под воздействием света, влаги или воздуха. Поэтому цельнозерновая мука более подвержена порче.
Цельнозерновая мука отлично подходит для выпечки хлеба. Вы также можете использовать цельнозерновую муку для приготовления домашних булочек, лепешек, теста для пиццы и многого другого. Учтите, что хлеб и выпечка могут стать немного густыми, если вы используете цельнозерновую муку.
Средне-цветовой пищеварительной системы можно хранить только до трех месяцев при прохладной комнатной температуре. Если вы хотите хранить цельнозерновую муку дольше, переложите ее в герметичный контейнер и поместите в морозильную камеру. Это помогает защитить его от влаги и воды, чтобы предотвратить образование плесени.
3. Мука без глютена
Безглютеновая мука идеальна для людей с глютеновой болезнью, заставляет иммунные клетки атаковать тонкий кишечник при употреблении продуктов с глютеном. Большинство безглютеновой муки производится из зерен без глютена, таких как овес и гречка, орехи и крахмалы.
При использовании муки без глютена пекари иногда добавляют загустители, такие как ксантановая камедь и гуаровая камедь, чтобы имитировать жевательную способность, связанную с глютеном.
Мука без глютена более уязвима для плесени из-за высокого содержания влаги. Большинство из них можно хранить от одного до двух месяцев в одном шкафу, от четырех до шести месяцев в холодильнике и до года в морозильной камере. Муку из орехов следует хранить в холодильнике.
Советы по хранению мукиСрок годности муки также во многом зависит от того, как она хранится. По большей части, мука хорошо хранится, если ее хранить в закрытом контейнере в прохладном, сухом и темном месте. Если вы перекладываете муку в пластиковый контейнер, прежде чем убирать ее, пометьте муку сроком годности на оригинальной упаковке.
Оригинальная бумажная упаковка, в которой поставляется большая часть муки, должна подойти для длительного хранения, если она еще не открыта. Помните: после открытия срок годности уменьшается. Тем не менее, вам не следует исключать охлаждение или замораживание муки в ее оригинальной бумажной упаковке, потому что бумага пористая. При таком хранении запах мука может впитывать запахи или влагу.
Если вы храните муку в холодильнике или морозильной камере, емкость, чтобы максимально удалить воздух. Кроме того, вы можете плотно завернуть муку в блоки и хранить их в морозильной камере. Это лучше всего, если у вас много муки.
Наконец, вам следует покупать меньшее количество муки. Таким образом, вы будете использовать только то, что вам нужно, и вам не придется беспокоиться о порче муки.
Признаки того, что мука испортиласьЛучший способ узнать, испортилась ли мука, - это понюхать ее. Свежая мука имеет нейтральный запах, а прогорклая мука имеет несвежий, затхлый или кислый запах. Его цвет также может выглядеть неровным. Если мука пахнет, выбросьте ее.
Прогорклая мука также привлекает насекомых, что является признаком того, что мука подверглась воздействию влаги. Это наихудший сценарий. Так что, если вы обнаружите насекомых в своем мешке с мукой, выбросьте его.
По большей части употребления просроченной муки не имеет серьезных последствий, и почти нет исследований о влиянии употребления прогорклой муки. Если мука, которую вы используете, пахнет несвежей, скорее всего, у вас получится только невкусная выпечка.
Тем не менее, употребление просроченной муки может вызвать заболевание, если она содержит микотоксины, которые вырабатывают плесенью. Некоторые исследования связывают микотоксины с серьезными заболеваниями, включая заболевания печени и рак. При употреблении микотоксины могут вызвать рвоту и диарею.
Но не волнуйтесь. Мука с достаточным набором микотоксинов, вероятно, будет иметь сильный кислый запах, который вы определенно почувствуете, как только откроете пакет или контейнер.
Мука - это универсальный ингредиент, который по большей части стабилен при хранении. В зависимости от вида муки и условий хранения муки может храниться от одного месяца до двух лет. Обязательно выбрасывайте муку с неприятным запахом, обесцвечиванием или плесенью.