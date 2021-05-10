У вегетарианцев более здоровый уровень маркеров болезней, чем у мясоедов
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У вегетарианцев более здоровый уровень маркеров болезней, чем у мясоедов

10:44:295/10/2021Фото: pixabay.com
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Исследователи изучили связь с 19 биомаркерами крови и мочи, связанными с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, здоровьем печени, костей и суставов, а также функцией почек.

Биомаркеры могут иметь плохие и хорошие последствия для здоровья

Вегетарианцы, по-видимому, имеют более здоровый профиль биомаркеров, чем мясоеды, и это относится ко взрослым любого возраста и веса, а также на них не влияют курение и употребление алкоголя, согласно новому исследованию, проведенному среди более чем 166000 взрослых в Великобритании, которое было представлено на этой неделе. Европейский конгресс по ожирению (ОЭС), проводимый в этом году онлайн, пишет medicalxpress.com.

Биомаркеры могут иметь плохие и хорошие последствия для здоровья, способствовать или предотвращать рак, сердечно-сосудистые и возрастные заболевания и другие хронические состояния, и они широко используются для оценки влияния диет на здоровье. Однако доказательства метаболических преимуществ, связанных с вегетарианством, неясны.

Чтобы понять, может ли выбор диеты повлиять на уровни маркеров болезней в крови и моче, исследователи из Университета Глазго провели кросс-секционное исследование, проанализировав данные 177723 здоровых участников (в возрасте 37-73 лет) в исследовании UK Biobank. , которые не сообщили о серьезных изменениях в рационе питания за последние пять лет.

Участники были разделены на вегетарианцев (не едят красное мясо, птицу или рыбу; 4 111 участников) или мясоедов (166 516 участников) в соответствии с их самооценкой диеты. Исследователи изучили связь с 19 биомаркерами крови и мочи, связанными с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, здоровьем печени, костей и суставов, а также функцией почек.

Даже после учета потенциально влиятельных факторов, включая возраст, пол, образование, этническую принадлежность, ожирение, курение и потребление алкоголя, анализ показал, что по сравнению с мясоедами у вегетарианцев были значительно более низкие уровни 13 биомаркеров, включая: общий холестерин; холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - так называемый «плохой холестерин»; аполипопротеин A (связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями ), аполипопротеин B (связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями); гамма-глутамилтрансфераза (GGT) и аланинаминотрансфераза (AST) - маркеры функции печени, указывающие на воспаление или повреждение клеток; инсулиноподобный фактор роста (IGF-1; гормон, стимулирующий рост и разрастание раковых клеток); урат; общий белок; и креатинин (маркер ухудшения функция почек).

Однако у вегетарианцев также был более низкий уровень полезных биомаркеров, включая липопротеины высокой плотности «хороший» (ЛПВП) холестерин, а также витамин D и кальций (связанные со здоровьем костей и суставов). Кроме того, у них был значительно более высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови и цистатина-С (что свидетельствует о более плохом состоянии почек).

Не было обнаружено связи между уровнями сахара в крови (HbA1c), систолическим артериальным давлением, аспартатаминотрансферазой (AST; маркер повреждения клеток печени) или С-реактивным белком (CRP; маркером воспаления).

«Наши результаты дают настоящую пищу для размышлений», - говорит доктор Карлос Селис-Моралес из Университета Глазго, Великобритания, который руководил исследованием. «Помимо отказа от красного и обработанного мяса, которые связаны с сердечными заболеваниями и некоторыми видами рака, люди, соблюдающие вегетарианскую диету, склонны потреблять больше овощей, фруктов и орехов, которые содержат больше питательных веществ, клетчатки и других потенциально полезных соединений. Эти различия в питании могут помочь объяснить, почему вегетарианцы имеют более низкий уровень биомаркеров болезней, которые могут привести к повреждению клеток и хроническим заболеваниям».

Авторы отмечают, что, хотя их исследование было большим, оно носило наблюдательный характер, поэтому нельзя сделать никаких выводов о прямых причинах и следствиях. Они также отмечают несколько ограничений, в том числе то, что они тестировали образцы биомаркеров только один раз для каждого участника, и возможно, что биомаркеры могут колебаться в зависимости от факторов, не связанных с диетой, таких как существующие заболевания и неизмеримые факторы образа жизни. Они также отмечают, что полагались на то, что участники сообщали о своем рационе питания с помощью вопросников о частоте приема пищи, что не всегда надежно.

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