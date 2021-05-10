11 мая – большой родительский день Радоница-2021: служба в храме, молитвы дома, что сделать и запреты дня

Большой родительский день наступает 11 мая 2021 года. Радоница у православных является нем поминовения своих родных и близких, которые уже умерли.
Традиции РадоницыГлавное, чего ждут от нас наши умершие - это молитва и память о них. В этот день в храмах идут литургии и панихиды, куда вам нужно подойти для общей молитвы. если вы хотите по православному помянуть ваших умерших.
В храме ставят свечи за упокой на панихидный столик. Можно на канон принести поминальные продукты для бедный семей.
После службы раздается милостыня нищим или продукты для поминовения. Нужно назвать имена умерших, за кого нужно помолиться.
Если вы не попали в храм, можно помолиться дома.
После службы отправляются на кладбища, приносят цветы и свечи, наводят на могилках порядок.
Дома собирается поминальный стол, на который обязательно ставится кутья, блины, кисель или компот. Не кладутся на столы вилки и ножи.
Умершие вспоминаются с радостью и только добрым словом.
Запреты на РадоницуСтрого запрещается в этот день приносить на могилы еду любую, в том числе конфеты, блины, печенье, а также сигареты и алкоголь. Нельзя устраивать поминовение едой на могилах - это языческие обряды.
Запрещено сегодня оплакивать умерших - это день светлой радости за их души. Постарайтесь не плакать.
Запрещается игнорировать службу и молитву - если вы не будете помнить ваших предков, то и вас потом никто не вспомнит.
Говорят, что в Радоницу нельзя работать, но это не правда. Если вы отдали дань памяти вашим умершим - вечер можно спокойно посвятить работе.
В Радоницу не проводятся венчания в храмах.
Молитва на Радоницу дома
«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие небесное».
Молитва на Радоницу по усопшим
«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».