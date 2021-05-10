Длительный период COVID: Почему коронавирус так сложно лечить?

Всесторонний обзор того, что мы знаем о COVID-19 и способах его функционирования, позволяет предположить, что вирус имеет уникальный инфекционный профиль, который объясняет, почему его так сложно лечить и почему некоторые люди испытывают так называемый «длительный COVID», борясь с значительные проблемы со здоровьем через несколько месяцев после заражения, пишет medicalxpress.com.
Появляется все больше свидетельств того, что вирус поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути - в отличие от «низкопатогенных» подвидов коронавируса человека , которые обычно оседают в верхних дыхательных путях и вызывают симптомы, похожие на простуду, или «высокопатогенных» вирусов, таких как те, которые вызывают ОРДС и ОРДС, которые обычно оседают в нижних дыхательных путях.
Кроме того, более частые воздействия на несколько органов, образование тромбов и необычный иммунно-воспалительный ответ, обычно не связанный с другими подобными вирусами, означают, что COVID-19 развил уникально сложный набор характеристик.
Хотя животные и экспериментальные модели предполагают, что чрезмерно агрессивный иммунно-воспалительный ответ является ключевым фактором, похоже, что у людей все работает по-разному: хотя воспаление является фактором, это уникальное нарушение регуляции иммунного ответа, которое заставляет наши тела неправильно управлять тем, как они бороться с вирусом.
Это может объяснить, почему некоторые люди переживают «длительный период COVID» и страдают серьезным повреждением легких после заражения.
Игнасио Мартин-Лёчес, клинический профессор Дублинской школы медицины Тринити-колледжа и консультант по интенсивной терапии в больнице Сент-Джеймс, является соавтором обзора, только что опубликованного в ведущем медицинском журнале The Lancet. Он сказал:
«Появление коронавируса 2 (SARS-CoV-2) тяжелого острого респираторного синдрома, вызывающего COVID-19, привело к кризису в области здравоохранения, которого не было со времен пандемии испанского гриппа 1918 года. К сожалению, миллионы людей во всем мире уже умерли.
«Несмотря на международное внимание к вирусу, мы только начинаем разбираться в его тонкостях. Основываясь на растущих доказательствах, мы предлагаем рассматривать COVID-19 как новую сущность с ранее неизвестным инфекционным профилем. Он имеет свои собственные характеристики и отличную патофизиологию. и мы должны помнить об этом при лечении людей.
«Это не означает, что мы должны отказаться от существующих передовых методов лечения, основанных на наших знаниях о других человеческих коронавирусах, но от беспристрастного, постепенного объединения ключевых частей головоломки COVID-19 для разных групп пациентов - в зависимости от пола, возраста, этническая принадлежность, ранее существовавшие сопутствующие заболевания - вот что необходимо для изменения существующих рекомендаций по лечению, чтобы впоследствии обеспечить наиболее адекватную помощь пациентам с COVID-19 ».
Обзорная статья была подготовлена Европейской группой по иммунологии сепсиса (EGIS), одним из спонсоров которой является профессор Мартин-Лёчес. EGIS - это многопрофильная группа ученых и врачей, особо интересующихся тяжелыми инфекциями у пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии.