Когда сажать редис в мае 2021 года: подготовка семян к посадке и самые удачные дни
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Когда сажать редис в мае 2021 года: подготовка семян к посадке и самые удачные дни

10:29:195/10/2021,Тамара РазумнаяФото: pixabay.com
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Ни в коем случае не стоит сажать редис с 25 по 29 мая!

Редис любит мульчирование, а вот навоз и перегной ему противопоказаны

Многие садоводы относятся к редису пренебрежительно, а зря: этот корнеплод отличается высоким содержанием фенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами, участвуют в профилактике онкологических заболеваний, улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Самый важный фактор для урожайности редиса – долгота светового дня. Для того, чтобы завязались и вызрели плоды, она должна составлять 10-13 часов. При длинном световом дне редис «уходит в стрелку». Но наши климатические условия не позволяют сажать редис в апреле, на дачных участках в это время ещё не растаял снег.

Не стоит путать продолжительность светового дня с освещением. Редис – светолюбивое растение. При недостаточном освещении ботва вытягивается в ущерб корнеплоду.

Согласно лунному календарю идеальным для посадки редиса является начало мая.

Если вы упустили время, посадить редис можно с 12 по 17 мая на растущую Луну.

Правда, световой день вам придётся сокращать искусственно. Для этого в 6-7 часов вечера грядку с корнеплодом накрывают темным укрывным материалом до утра.

Ни в коем случае не стоит сажать редис с 25 по 29 мая!

Понятие «морозоустойчивость» не означает любовь к низким температурам. Редис любит тепло! Если почва недостаточно прогрета, корнеплод вырастает маленьким и содержание в нем полезных веществ снизится.

При рыхлении грунта его температура понижается, что может стать стрессом для корней.

Редис любит мульчирование, а вот навоз и перегной ему противопоказаны. Избыток азотного удобрения способствует образованию пустот в корнеплоде.

А вот калий и фосфор содействуют сладости и сочности.

Подготовка семян к посадке проста: перебираем, помещаем во влажную салфетку на 24 часа, подсушиваем и сажаем.

Бороздки на грядке располагаем на расстоянии 10-15 см друг от друга. Грядку поливаем и высаживаем семена в бороздки через каждые 5 см. Присыпаем землёй, аккуратно уплотняем и накрываем плёнкой до появления первых всходов.

Некоторые садоводы используют при посадке кассеты от яиц. Их вдавливают в землю предварительно сформированной грядки и в образовавшиеся углубления помещают семена. Дальше действуем как при обычной посадке: присыпаем, уплотняем, накрываем.

Редиска требует умеренного полива. При недостатке влаги плоды будут горькими, избыток провоцирует болезни и гнилость.

Любителя корнеплода могут получить второй урожай редиса, посадив его повторно в августе.

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