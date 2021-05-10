В Радоницу 11 мая 2021 запрещено заезжать на автомобилях на кладбища Новосибирска
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В Радоницу 11 мая 2021 запрещено заезжать на автомобилях на кладбища Новосибирска

6:15:095/10/2021Фото: pixabay.com
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Это сделано с тем, чтобы не создавать пробок. Похоронным процессиям и общественному транспорту проезд разрешен. 

кладбище
В Новосибирске десяток кладбищ

Во вторник, 11 мая, православные отмечают Радоницу. В Родительский день принято выезжать на кладбище и поминать усопших. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на бердское кладбище запустят дополнительные автобусы. А в Новосибирске, по информации мэрии, на 11 мая запретили проезд на личном транспорте на всех городских кладбищах. Это сделано с тем, чтобы не создавать пробок. Похоронным процессиям и общественному транспорту проезд разрешен.

11 мая с 9.00 до 19.00 запрещено движение автомобилей на следующих участках кладбищенских дорог в Новосибирске:

- по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из садоводческого некоммерческого товарищества «Удача»;

- по улице Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1;

- по улице Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.

Кроме того, с 9 до 19 часов временное прекращение движения будет введено:

- на территории общественного кладбища «Заельцовское» по Мочищенскому шоссе, 5;

- на территории общественного кладбища «Гусинобродское» по Гусинобродскому шоссе, 80;

- на территории общественного кладбища «Клещихинское» по ул. Хилокской, 11а;

- на территории общественного кладбища «Северное» по ул. Новоуральской, 124;

- на территории общественного кладбища «Южное» по ул. Арбузова, 2г;

- на территории общественного кладбища «Инское» по ул. Твардовского, 1/1;

- на территории общественного кладбища «Чемское» по ул. Молодости, 188, к1.

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