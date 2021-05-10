Самые удачные дни для стрижки и покраски волос с 15 по 31 мая май 2021 по лунному календарю

15 маяСтрижка в этот день принесет финансовое благополучие. Можно кардинально менять образ или подстригать кончики. Для окрашивания день подходит, но только в светлые цвета и обесцвечивание.
16 мая
Если вы подстрижете волосы сегодня. вы сможете привлечь финансовую стабильность и процветание. окрашивание допустимо любой в палитре. Хорошими будут эксперименты.
17 мая
И стрижка и окрашивание сегодня будут благоприятными - вы получите именно тот результат, на который рассчитывали.
18 мая
Сегодня хорошо делать градуированный стрижки - это придаст образу кокетства. Для окрашивания можно выбирать только темные цвета.
19 мая
Неблагоприятный день ни для стрижки. ни для окрашивания. Можно делать маски.
20 мая
Стрижка допустима только в вечернее время дня. Окрашивание - только в натуральные цвета, предпочтение - натуральным красителям.
21 мая
Неблагоприятный день для посещения парикмахерской. Окрашивание не рекомендуется.
22 мая
Стрижки сегодня благоприятны любые, можно ставить эксперименты, даже самые смелые. Для окрашивания день нейтральный - можно, но результат вас может разочаровать.
23 мая
Стрижка и укладка, сделанные сегодня, быстро вас разочаруют и потеряют форму. Окрашивание возможно без осветления волос.
24 -26 мая
Дни перед полнолунием и само полнолуние - крайне неблагоприятные день ни для стрижки, ни для любого вида окрашивания. Лечение волос тоже лучше не проводить.
27 мая
Подстригание кончиков или радикальное укорочение поможет избавиться от бед и неприятностей. Для окрашивания сегодня можно выбирать оттеночные шампуни - к радикальным окрашиваниям лучше не прибегать.
28 и 29 мая
Неблагоприятный день и для стрижек для окрашивания. Можно делать лечебные восстанавливающие процедуры, особенно дома.
30 мая
Стрижка - только подравнять кончики, если хотите красить волосы - только обновлять старый цвет или подкрашивать корни.
31 мая
Благоприятный день для любой стрижки и любого окрашивания.