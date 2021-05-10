Самые удачные дни для стрижки и покраски волос с 15 по 31 мая май 2021 по лунному календарю
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые удачные дни для стрижки и покраски волос с 15 по 31 мая май 2021 по лунному календарю

8:20:435/10/2021Фото: pxhere
0

Во второй половине мая 2021 года всего 4 благоприятных дня для стрижки волос

Не в любой день окрашивание может привести к желаемому результату

15 мая

Стрижка в этот день принесет финансовое благополучие. Можно кардинально менять образ или подстригать кончики. Для окрашивания день подходит, но только в светлые цвета и обесцвечивание.

16 мая


Если вы подстрижете волосы сегодня. вы сможете привлечь финансовую стабильность и процветание. окрашивание допустимо любой в палитре. Хорошими будут эксперименты.

17 мая


И стрижка и окрашивание сегодня будут благоприятными - вы получите именно тот результат, на который рассчитывали.

18 мая


Сегодня хорошо делать градуированный стрижки - это придаст образу кокетства. Для окрашивания можно выбирать только темные цвета.

19 мая


Неблагоприятный день ни для стрижки. ни для окрашивания. Можно делать маски.

20 мая


Стрижка допустима только в вечернее время дня. Окрашивание - только в натуральные цвета, предпочтение - натуральным красителям.

21 мая


Неблагоприятный день для посещения парикмахерской. Окрашивание не рекомендуется.

22 мая


Стрижки сегодня благоприятны любые, можно ставить эксперименты, даже самые смелые. Для окрашивания день нейтральный - можно, но результат вас может разочаровать.

23 мая


Стрижка и укладка, сделанные сегодня, быстро вас разочаруют и потеряют форму. Окрашивание возможно без осветления волос.

24 -26 мая


Дни перед полнолунием и само полнолуние - крайне неблагоприятные день ни для стрижки, ни для любого вида окрашивания. Лечение волос тоже лучше не проводить.

27 мая


Подстригание кончиков или радикальное укорочение поможет избавиться от бед и неприятностей. Для окрашивания сегодня можно выбирать оттеночные шампуни - к радикальным окрашиваниям лучше не прибегать.

28 и 29 мая


Неблагоприятный день и для стрижек для окрашивания. Можно делать лечебные восстанавливающие процедуры, особенно дома.

30 мая


Стрижка - только подравнять кончики, если хотите красить волосы - только обновлять старый цвет или подкрашивать корни.

31 мая


Благоприятный день для любой стрижки и любого окрашивания.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стрижкалунный календарьокрашиваниеблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы красите волосы сами или у мастера?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Самые удачные дни для стрижки и покраски волос с 15 по 31 мая май 2021 по лунному календарю
    8:20:43 5/10/2021
    Самые удачные дни для стрижки и покраски волос с 15 по 31 мая май 2021 по лунному календарю
    У Путина обнаружили хороший показатель антител после прививки от коронавируса
    8:06:16 5/10/2021
    У Путина обнаружили хороший показатель антител после прививки от коронавируса
    Кортеж Пашиняна попал в массовое ДТП: Есть раненые
    7:36:29 5/10/2021
    Кортеж Пашиняна попал в массовое ДТП: Есть раненые
    Радоница 2021: открытки для православных и добрые поздравления на 11 мая
    7:26:15 5/10/2021
    Радоница 2021: открытки для православных и добрые поздравления на 11 мая
    11 мая – большой родительский день Радоница-2021: служба в храме, молитвы дома, что сделать и запреты дня
    7:20:50 5/10/2021
    11 мая – большой родительский день Радоница-2021: служба в храме, молитвы дома, что сделать и запреты дня
    США хотят отправить войска из Афганистана в страны Средней Азии
    7:17:41 5/10/2021
    США хотят отправить войска из Афганистана в страны Средней Азии
    Он не понял, что его искали: Пропавший в лесу глава омского Минздрава нашелся живым
    7:05:48 5/10/2021
    Он не понял, что его искали: Пропавший в лесу глава омского Минздрава нашелся живым
    Авиадебошира рейса из Новосибирска в Москве встретили полицейские
    6:46:28 5/10/2021
    Авиадебошира рейса из Новосибирска в Москве встретили полицейские
    Можно ли высаживать рассаду в теплицу и семена в открытый грунт 11 мая в Новолуние-2021?
    6:20:22 5/10/2021
    Можно ли высаживать рассаду в теплицу и семена в открытый грунт 11 мая в Новолуние-2021?
    В Радоницу 11 мая 2021 запрещено заезжать на автомобилях на кладбища Новосибирска
    6:15:09 5/10/2021
    В Радоницу 11 мая 2021 запрещено заезжать на автомобилях на кладбища Новосибирска