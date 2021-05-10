Авиадебошира рейса из Новосибирска в Москве встретили полицейские
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Авиадебошира рейса из Новосибирска в Москве встретили полицейские

6:46:285/10/2021
0

Экипаж доложил о неадекватно поведении пассажира на борту. В Домодедово полицейские встретили буйного.

аэропорт
Самолет вылетел из Толмачево

9 мая в 18.11 по московскому времени, экипаж самолета Вoeing-737, вылетевший из Новосибирска в Москву, доложил о неадекватно поведении пассажира на борту.

В Домодедово полицейские встретили буйного пассажира. Об этом рассказали в Telegram-канале "Авиацинциденты".

Отмечается, что самолет принадлежит ОАО «Авиакомпания «Сибирь». Вероятно, будет заведено административное дело, дебошира накажут.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина возмутил пассажиров самолета, прилетевшего из Новосибирска в Челябинск. 43-летний пьяный мужчина во время полета находился в хвостовой части самолета, матерился и мешал пассажирам и стюардессам. Его тоже передали в руки полицейских.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Можно ли высаживать рассаду в теплицу и семена в открытый грунт 11 мая в Новолуние-2021?
    6:20:22 5/10/2021
    Можно ли высаживать рассаду в теплицу и семена в открытый грунт 11 мая в Новолуние-2021?
    В Радоницу 11 мая 2021 запрещено заезжать на автомобилях на кладбища Новосибирска
    6:15:09 5/10/2021
    В Радоницу 11 мая 2021 запрещено заезжать на автомобилях на кладбища Новосибирска
    Звезда "Санта-Барбары" скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии
    6:00:19 5/10/2021
    Звезда "Санта-Барбары" скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии
    Мощнейший экономический кризис снова грядет в Россию. Предсказания Ванги сбылись?
    5:29:34 5/10/2021
    Мощнейший экономический кризис снова грядет в Россию. Предсказания Ванги сбылись?
    БердскИстория любви спецназовца и школьницы из Бердска: Стали ли они парой спустя 3 недели после знакомства, стало известно
    5:25:24 5/10/2021
    История любви спецназовца и школьницы из Бердска: Стали ли они парой спустя 3 недели после знакомства, стало известно
    БердскТетрадки на ветру жгут школьницы перед ЕГЭ-2021 на пляже Бердская коса. Смотрите фото последствия майских выходных и на ящерку
    5:25:03 5/10/2021
    Тетрадки на ветру жгут школьницы перед ЕГЭ-2021 на пляже Бердская коса. Смотрите фото последствия майских выходных и на ящерку
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2021 года
    5:20:32 5/10/2021
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2021 года
    В Новосибирске 3-летний мальчик упал в пруд и попал в реанимацию
    5:00:25 5/10/2021
    В Новосибирске 3-летний мальчик упал в пруд и попал в реанимацию
    Андрея Малахова довели до слез на шоу «Привет, Андрей!»
    4:54:11 5/10/2021
    Андрея Малахова довели до слез на шоу «Привет, Андрей!»
    Вертолет NASA пятый раз долетел до Марса
    4:44:30 5/10/2021
    Вертолет NASA пятый раз долетел до Марса