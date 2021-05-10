Авиадебошира рейса из Новосибирска в Москве встретили полицейские

9 мая в 18.11 по московскому времени, экипаж самолета Вoeing-737, вылетевший из Новосибирска в Москву, доложил о неадекватно поведении пассажира на борту.
В Домодедово полицейские встретили буйного пассажира. Об этом рассказали в Telegram-канале "Авиацинциденты".
Отмечается, что самолет принадлежит ОАО «Авиакомпания «Сибирь». Вероятно, будет заведено административное дело, дебошира накажут.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина возмутил пассажиров самолета, прилетевшего из Новосибирска в Челябинск. 43-летний пьяный мужчина во время полета находился в хвостовой части самолета, матерился и мешал пассажирам и стюардессам. Его тоже передали в руки полицейских.