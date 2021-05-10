Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 20 по 31 мая

20 и 21 мая 2021 года - луна растет в знаке Дева.
Можно высаживать любую рассаду, пропалывать сорняки. Благоприятен посев укропа, фенхеля, горького перца.
Можно пасынковать помидоры и формировать огуречные плети.
Вносить удобрения и подкормку, опрыскивать растения от вредителей, пикировать рассаду.
Благоприятно укоренять черенки, садить плодовые деревья и кустарники.
Неблагоприятно замачивать семена.
22 и 23 мая 2021 года - растущая луна в Весах.
Благоприятная высадка рассады помидоров, капусты, перцев.
Можно сеять горчицу, горох, фасоль, кукурузу, огурцы.
Можно садить картофель.
Нельзя делать прививки и обработку растений химией.
Можно садить любые цветы и укоренять черенки.
24 и 25 мая 2021 года - луна растет в Скорпионе.
Очень благоприятный день для высадки любой рассады и посевов.
Неблагоприятно - деление корнями, чеканка, обрезка растений.
Разрешено вносить органические подкормки и удобрения.
26 мая 2021 года - полнолуние
Неблагоприятный день для любых видов садово-огородных работ.
27-29 мая 2021 года - луна убывает в Стрельце и Козероге.
Картофель, свёкла, морковь, чеснок и лук, горох и фасоль - благоприятно.
Нельзя пикировать и обрезать деревья и растения, работать с корневой системой.
В саду можно садить ягодные кустарники.
30 и 31 мая 2021 года - стареющая луна в Водолее.
Неблагоприятный день для посевов и работы с рассадой. Неблагоприятны также высадка кустарников и деревьев.
Можно полоть, окучивать, рыхлить землю вдалеке от корней растений, стричь газон. Нельзя поливать.