Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 20 по 31 мая
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Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 20 по 31 мая

10:20:315/10/2021Фото: pxhere
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С 20 мая по 25 мая 2021 года - Растущая луна, 26 мая - Полнолуние, с 27 по 31 мая - Убывающая луна.

росток
Период с 20 мая знаменуется и растущей и убывающей луной

20 и 21 мая 2021 года - луна растет в знаке Дева.

Можно высаживать любую рассаду, пропалывать сорняки. Благоприятен посев укропа, фенхеля, горького перца.

Можно пасынковать помидоры и формировать огуречные плети.

Вносить удобрения и подкормку, опрыскивать растения от вредителей, пикировать рассаду.

Благоприятно укоренять черенки, садить плодовые деревья и кустарники.

Неблагоприятно замачивать семена.

22 и 23 мая 2021 года - растущая луна в Весах.

Благоприятная высадка рассады помидоров, капусты, перцев.

Можно сеять горчицу, горох, фасоль, кукурузу, огурцы.

Можно садить картофель.

Нельзя делать прививки и обработку растений химией.

Можно садить любые цветы и укоренять черенки.

24 и 25 мая 2021 года - луна растет в Скорпионе.

Очень благоприятный день для высадки любой рассады и посевов.

Неблагоприятно - деление корнями, чеканка, обрезка растений.

Разрешено вносить органические подкормки и удобрения.

26 мая 2021 года - полнолуние 

Неблагоприятный день для любых видов садово-огородных работ.

27-29 мая 2021 года - луна убывает в Стрельце и Козероге.

Картофель, свёкла, морковь, чеснок и лук, горох и фасоль - благоприятно.

Нельзя пикировать и обрезать деревья и растения, работать с корневой системой.

В саду можно садить ягодные кустарники.

30 и 31 мая 2021 года - стареющая луна в  Водолее.

Неблагоприятный день для посевов и работы с рассадой. Неблагоприятны также высадка кустарников и деревьев.

Можно полоть, окучивать, рыхлить землю вдалеке от корней растений, стричь газон. Нельзя поливать.

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