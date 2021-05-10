Кортеж Пашиняна попал в массовое ДТП: Есть раненые
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Кортеж Пашиняна попал в массовое ДТП: Есть раненые

7:36:295/10/2021Фото: Википедии
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Травмы получил пассажир Mercedes. Его доставили в больницу. Курьер службы доставки на байке тоже пострадал.

Никол Пашинян после отставки продолжает исполнять обязанности премьера Армении

В крупном ДТП в центре Еревана столкнулись Nissan из кортежа и. о.  премьер-министра Армении Никола Пашиняна, автомобиль Mercedes и мотоцикл. Как сообщает «Sputnik Армения», авария случилась на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци рядом со зданием армянского правительства.

По сообщению издания, травмы получил пассажир Mercedes. Его доставили в больницу.
Курьер службы доставки на байке тоже пострадал. Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители. Был ли сам Пашинян в автомобиле, не сообщается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", правительство Армении ушло в отставку после  ухода Пашиняна с поста премьера. Это сделано ради внеочередных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня. Пока и министры, и сам премьер исполняют свои обязанности.

Во вторник стало известно, что правящая парламентская фракция Армении «Мой шаг» снова выдвинула Пашиняна на пост премьер-министра.

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