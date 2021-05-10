Кортеж Пашиняна попал в массовое ДТП: Есть раненые

В крупном ДТП в центре Еревана столкнулись Nissan из кортежа и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, автомобиль Mercedes и мотоцикл. Как сообщает «Sputnik Армения», авария случилась на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци рядом со зданием армянского правительства.
По сообщению издания, травмы получил пассажир Mercedes. Его доставили в больницу.
Курьер службы доставки на байке тоже пострадал. Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители. Был ли сам Пашинян в автомобиле, не сообщается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", правительство Армении ушло в отставку после ухода Пашиняна с поста премьера. Это сделано ради внеочередных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня. Пока и министры, и сам премьер исполняют свои обязанности.
Во вторник стало известно, что правящая парламентская фракция Армении «Мой шаг» снова выдвинула Пашиняна на пост премьер-министра.