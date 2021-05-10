Билл Гейтс развелся с женой из-за связи с организатором секс-развлечений для VIP-клиентов
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Билл Гейтс развелся с женой из-за связи с организатором секс-развлечений для VIP-клиентов

9:09:095/10/2021Фото: ikimedia Commons
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Глава Microsoft летал на спецсамолете для секс-вечеринок под названием «Лолита Экспресс». К тому времени Эпштейн уже отсидел срок за привлечение к сексу малолетних.

Билл Гейтс и его жена разводятся

Развод Билла Гейтса с супругой Милиндой стал для многих неожиданностью, но, оказывается, назрел давно.

Еще в 2019 году Милинда Гейтс начала консультироваться с адвокатами, специализирующимися на разводах. Причиной решения супруги Билла стало его общение со скандально известным организатором вечеринок с сексуальной тематикой Джеффри Эпштейном.

Сомнительный характер дружбы основателя Microsoft с организатором секс-развлечений с участием несовершеннолетних девушек не нравился его супруге. В 2013 году Билл Гейтс летал на специализированном самолете для секс-вечеринок под названием «Лолита Экспресс» для VIP-клиентов. К тому времени Эпштейн уже отсидел срок за привлечение к сексу малолетних.

После знакомства Милинды с приятелем мужа, она просила супруга не поддерживать отношения с неприятным ей человеком. Но впоследствии обнаружилось, что несколько раз Билл проводило в особняке Эпштейна долгое время и задерживался допоздна.

Пара объявила о разводе неделю назад. После 27 совместно прожитых лет у них трое детей и общий фонд, работа которого продолжится в прежнем режиме, пишет МК.

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