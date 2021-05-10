Топляк тушили два часа пожарные на берегу Обского моря в Бердске: Могла быть большая беда. Смотрите видео и фото
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Топляк тушили два часа пожарные на берегу Обского моря в Бердске: Могла быть большая беда. Смотрите видео и фото

8:55:315/10/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Как отметили пожарные, если бы огонь добрался до леса по сухостою и кустам, растущим на крутом склоне, выгорел бы лесной массив до самого Микрорайона. 

Пожарные вручную тушили топляк на берегу Обского моря в Бердске

Топляк на бердском побережье Обского моря тушили вечером 10 мая пожарные. Очевидцы прислали "Курьер. Среда. Бердск" фото и видео. Казалось бы, море рядом, лес высоко (берега в том месте высокие - порядка 20 метров), однако пожарные прибыли по вызову.

Как рассказали огнеборцы, площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Обгорели бревна. Как отметили пожарные, если бы огонь добрался до леса по сухостою и кустам, растущим на крутом склоне, не избежать большой беды - выгорел бы лесной массив до самого Микрорайона.

Предположительно, топляк тлел с вечера 9 мая. Пожарные набирали воду из Новосибирского водохранилища в резервуары-ранцы. На тушение топляка ушло более двух часов.

-Видимо, пришедшие на пляж разожгли костерок между бревен, чтобы спрятать от ветра. А бревна разгорелись, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" в понедельник вечером начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

В это же время очевидцы сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что горит лес за микрорайоном Молодежным. По словам Степоненкова, ему об этом природном пожаре "еще не докладывали". Накануне в Бердске обошлось без горения травы и леса, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".





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