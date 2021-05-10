13 уголовных дел завели по итогам 9 мая на Украине: и за красные флаги, и за нацистскую символику
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13 уголовных дел завели по итогам 9 мая на Украине: и за красные флаги, и за нацистскую символику

9:55:375/10/2021Фото: Flickr
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Известно, что пять человек ответят за использование георгиевской ленточки, пять - не подчинились требованиям полицейских, один приветствовал ветерана нацистским выкидыванием руки.

Украина подводит итоги после проведения 9 мая

13 уголовных дел возбуждено на Украине по результатам проведения массовых мероприятий 9 мая.

"По состоянию на 18:00 на территории государства состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тыс. человек. Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях. Большинство из них касалось использования запрещенной символики", - добавила полиция.

11 нарушений связано с распространением запрещенной (нацистской или коммунистической) символики. Известно, что пять человек ответят за использование георгиевской ленточки, пять - не подчинились требованиям полицейских, один приветствовал ветерана нацистским выкидыванием руки.

В Сумской области гражданин ответит за плакат с советской символикой, в Николаеве человеку, который возлагал цветы к памятнику Неизвестному Солдату, предъявили обвинение за то, что у него был в руках красный флаг, передает ТАСС.

С 2015 года в Украине запрещена советская символика, символом победы считается красный мак.

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