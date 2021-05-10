В 10-километровые пробки встали трассы на въезде в Новосибирск: Дачники возвращаются с майских праздников. Смотрите видео

Огромная пробка в 10 км образовалась на Гусинобродском шоссе вечером 10 мая. Заторы на подъезде к Новосибирску возникли из-за того, что новосибирцы массово возвращаются с дач после длинных майских выходных. 11 мая - первый рабочий день.
Сервиса "Яндекс.Пробки" показывает, что на Гусинобродском шоссе движение транспорта крайне затруднено от Гусиного Брода до Гусинобродского кладбища.
АСТ-54 опубликовал видео, снятое с вертолета, летящего над трассой. С такого ракурса масштабы затора еще более впечатляют.
Кроме того, движение затруднен на Северном объезде и на Бердском шоссе – от станции Сибирской до Разъезда Иня. В километровой пробке стоят возвращающиеся в столицу Сибири по Колыванскому шоссе в районе Новомарусино.