Когда будут службы и панихиды по усопшим 11 мая 2021 на Радоницу в храмах Бердска
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Когда будут службы и панихиды по усопшим 11 мая 2021 на Радоницу в храмах Бердска

10:04:165/10/2021,Маргарита МартыноваФото: С сайтов храмов Бердска
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В особый день поминовения усопших на Радоницу служатся панихиды за всех христиан, отошедших в мир иной.

Радоница 11 мая 2021
Сюжет: Православные обряды
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Радоница - первый день после Пасхи, когда на Литургии совершается заупокойная служба.  В этот день принято ездить на кладбище – убираться на могилках, молиться за своих усопших родных. Это будний день, не каждый имеет возможность посетить могилы родных. Ничего страшного,  посетить  кладбище можно и в выходные, а на Радоницу – помолиться о родных в храме или дома.

ХРАМ В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ В ГОРОДЕ БЕРДСКЕ
Адрес храма:
улица Кутузова, 17, г. Бердск, Новосибирская обл., 633190, тел. 8 (383 41) 2-33-84

Храм в честь Богоявления Господня г.Бердска
Адрес храма: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, 111.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00,
и во время Богослужений.
Телефон: 8(383-41)5-60-84, 8-951-391-01-44

Преображенский кафедральный собор г. Бердска
улица Максима Горького, 44
+7 (38341) 6-15-54

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