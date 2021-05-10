Когда будут службы и панихиды по усопшим 11 мая 2021 на Радоницу в храмах Бердска

Радоница - первый день после Пасхи, когда на Литургии совершается заупокойная служба. В этот день принято ездить на кладбище – убираться на могилках, молиться за своих усопших родных. Это будний день, не каждый имеет возможность посетить могилы родных. Ничего страшного, посетить кладбище можно и в выходные, а на Радоницу – помолиться о родных в храме или дома.
ХРАМ В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ В ГОРОДЕ БЕРДСКЕ
Адрес храма:
улица Кутузова, 17, г. Бердск, Новосибирская обл., 633190, тел. 8 (383 41) 2-33-84
Храм в честь Богоявления Господня г.Бердска
Адрес храма: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, 111.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00,
и во время Богослужений.
Телефон: 8(383-41)5-60-84, 8-951-391-01-44
Преображенский кафедральный собор г. Бердска
улица Максима Горького, 44
+7 (38341) 6-15-54