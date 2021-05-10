Собчак предложила отменить парады Победы и праздновать на еврейский манер
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Собчак предложила отменить парады Победы и праздновать на еврейский манер

10:13:575/10/2021Фото: Wikimedia Commons
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Идея телеведущей не нашли поддержки в Госдуме. Ревенко заявил, что скорбеть 9 мая должны потомки нацистов, так как для них это воспоминание о разгроме и капитуляции, а россияне будут праздновать.

Ксения Собчак предложила альтернативу военному параду в России

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал предложение Ксении Собчак о замене военного парада, который традиционно проводится в нашей стране на что-то, подобное Дню Катастрофы в Израиле, когда граждане чтят двумя минутами молчания память погибших.

«Ксении Анатольевне стоило бы помнить, что израильский праздник имеет целую цепь исторических привязок — от разрушения храма Соломона до подавления восстания в Варшавском гетто  — и приурочен к трагическим страницам истории исключительно еврейского народа. День победы над фашистской Германией там тоже является праздничным днем», — сказал Ревенко.

Также Ревенко заявил, что скорбеть в день 9 мая должны потомки нацистов, так как для них это воспоминание о разгроме и капитуляции, а россияне будут праздновать.

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